Am Tag nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU):"Die Wahlen gestern waren ein schwerer Schlag in das Herz der Union. (SCHNITT) Denn eines ist seit gestern Abend klar, es gibt theoretische Mehrheiten jenseits der Union. Es gibt theoretische Mehrheiten jenseits der Union. Deswegen ist der Glaube, oder die Hoffnung, ein, zwei Prozent mehr oder weniger seien egal, die Union stelle auf jeden Fall den Kanzler, diese Überlegung jedenfalls, ist seit gestern Abend nicht mehr zu Hundert Prozent sicher. Das heißt, wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können, sondern wir brauchen, für die Zeit jetzt, eine klare Richtung, eine klare Strategie. (SCHNITT)Um das Kabinett herum müssen die beiden Unionsparteien auch nochmal Teams für die Zukunft bilden, wo auch erkennbar ist, wer die Jüngeren sind, die dann auch nach der Bundestagswahl einbringen können und sich da entsprechend auch als nächste Generation entscheidend sind. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass nach 16 Jahren die Union keine Perspektive mehr für die Zukunft hätte. (SCHNITT) Also erstens einmal bei der Kanzlerkandidaten-Frage gibt's nichts Neues zu berichten. Wir werden uns dann zu gegebener Zeit darüber unterhalten und auch da die bestmöglichste Aufstellung suchen, die den gemeinschaftlich und geschlossenen Erfolg bietet. Es ist ja ganz wichtig, Geschlossenheit ist ganz entscheidend, und aber auch klar muss man machen, dass die Geschlossenheit bedeutet, es sind zwei Parteien, die dann zu einer gemeinsamen Linie finden wollen.(SCHOLZ) Und wo ich persönlich auch enttäuscht bin, dass die SPD fast ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl nahezu mutwillig das Vertrauen der gemeinsamen Regierungsarbeit beschädigt. Die Angriffe von dem SPD-Vorsitzenden sind unredlich. Und sind auch nicht akzeptabel und ich kann nur sagen Bei jeder Wirtschaftshilfe, bei jeder Wirtschaftshilfe ist der Finanzminister eins zu eins im Boot. Die Verspätung der Finanzhilfen bei Wirtschaft gehen nicht allein auf das Konto von Peter Altmaier, sondern fifty-fifty auf das Konto von Herrn Scholz. Und auch da muss ich sagen, wenn die SPD glaubt zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, wird man die nächsten Wochen auch diese Umstände noch deutlicher rausstellen. Also da wird sich keiner rausmogeln können."

Union büßt in Umfragen weiter massiv an Wählergunst ein

8.46 Uhr: Hollywood-Schauspieler George Segal mit 87 Jahren gestorben

US-Schauspieler George Segal, 87, ist tot. Er sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) im Bundesstaat Kalifornien an den Komplikationen einer Bypass-Operation gestorben, zitierten mehrere US-Medien übereinstimmend aus einer Mitteilung der Ehefrau Sonia Segal. "Die Familie ist am Boden zerstört", hieß es weiter. Der auf Long Island im Bundesstaat New York geborene Segal spielte in zahlreichen Komödien. Ruhm brachte ihm insbesondere seine Rolle in dem Film "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" (1966) ein, in dem er an der Seite von Elizabeth Taylor und Richard Burton auftrat. Für seine Leistung in diesem Film wurde er als Bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert.

7.36 Uhr: Experten warnen vor Giftspinnen-Invasion in australischer Metropole Sydney

Nach den sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen in Australien warnen Experten vor einer wahren Giftspinnen-Plage in der Millionenmetropole Sydney. "Das bevorstehende warme Wetter und hohe Feuchtigkeit sind perfekte Bedingungen für einen Trichternetzspinnen-Boom in den kommenden Tagen", erklärte der Chef des Australian Reptile Park, Tim Faulkner. Durch die Überschwemmungen in der Region um Sydney seien die Tiere aus ihren angestammten Habitaten vertrieben worden und hätten Zuflucht in trockeneren Gebieten gesucht. "Leider könnte dies bedeuten, dass sie sehr bald ihren Weg in Wohnungen und Häuser finden könnten", warnte Faulkner.

7.21 Uhr: Netanjahu braucht für Mehrheit Unterstützung seines Rivalen Bennett

Nach Israels vierter Parlamentswahl in zwei Jahren ist Regierungschef Benjamin Netanjahu für eine Mehrheit auf die Unterstützung eines ultrarechten Rivalen angewiesen. Nach Auszählung von mehr 80 Prozent der Stimmen blieb Netanjahus rechtskonservativer Likud mit 31 Mandaten stärkste Fraktion. Auf Platz zwei kam mit 18 Sitzen die Zukunftspartei des Oppositionsführers Jair Lapid, die in der politischen Mitte angesiedelt ist. Lapid lehnt eine Koalition mit Netanjahu ab. Das Bild kann sich jedoch bis Auszählung aller Stimmen, mit der nicht vor Freitag gerechnet wird, noch verschieben.

6.40 Uhr: Containerschiff blockiert Suezkanal

Ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Mehrere Schlepperboote waren zunächst rund um den Frachter im Einsatz, wie auf den Schiffsradaren vesselfinder.com und marinetraffic.com zu sehen war. Sowohl nördlich als auch südlich des Kanals bildeten sich demnach Staus von Containerschiffen. Es war zunächst unklar, wann die Schifffahrtsstraße wieder freigegeben werden kann.

6.39 Uhr: Mehr als 600 Demonstranten aus Gefängnis in Myanmar entlassen

In Myanmar sind mehr als 600 Demonstranten freigelassen worden, die wegen Protesten gegen den Staatsstreich des Militärs in Haft waren. "Wir haben heute 360 Männer und 268 Frauen aus dem Insein-Gefängnis entlassen", sagte ein hoher Beamter des berüchtigten Gefängnisses in Yangon der Nachrichtenagentur AFP. In dem südostasiatischen Land hatte das Militär am 1. Februar die Macht übernommen, seitdem wurden mehr als 2500 Menschen bei Protesten festgenommen.

5.53 Uhr: Nordkorea testet Marschflugkörper – USA reagieren verhalten

Nordkorea hat den ersten Raketentest seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden unternommen. Bei dem Waffentest seien am vergangenen Sonntag an der Westküste Nordkoreas wahrscheinlich zwei Marschflugkörper von kurzer Reichweite abgefeuert worden, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Biden spielte den Test herunter. Auf die Frage von Journalisten, ob der Test als Provokation gesehen werde, sagte Biden unter Berufung auf das US-Verteidigungsministerium in Washington: "Nein...alles wie gehabt. Da gibt es kein neues Problem bei dem, was sie getan haben."

5.35 Uhr: Deutschland und Norwegen einigen sich auf Kauf von sechs U-Booten

Nach drei Jahren der Verhandlungen haben sich Deutschland und Norwegen mit Thyssenkrupp Marine Systems auf den Kauf von sechs U-Booten geeinigt. Das Projekt trage "zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie im Bereich der Schlüsseltechnologie Marineschiffbau in Deutschland bei", informierte das Verteidigungsministerium nach Vertragsabschluss. Geplant sei, die Vorlagen für das Projekt noch vor der Sommerpause dem Parlament vorzulegen. Die Schiffe sollen beginnend ab 2029 ausgeliefert werden.

4.18 Uhr: UN-Berichterstatterin – Wegen Khashoggi-Ermittlungen bedroht

Im Mordfall Khashoggi belastete sie das saudische Königshaus schwer – nun hat UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard die rüde Reaktion darauf öffentlich gemacht. Ein ranghoher Vertreter der saudischen Regierung habe bei einem Treffen im Januar 2020 in Genf gleich zwei Mal damit gedroht, sie erledigen zu lassen, wenn sie nicht von den Vereinten Nationen zurückgehalten werde, sagte Callamard dem "Guardian". Das habe ihr ein damals anwesender UN-Kollege erzählt. Auf die Frage, wie ihre in Genf ansässigen Kollegen die Bemerkung damals verstanden hätten, antwortete Callamard: "Eine Todesdrohung. So wurde es verstanden."

Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden. Die Führung des islamisch-konservativen Königreichs war danach scharfer Kritik ausgesetzt. Die saudische Regierung räumte den Mord erst auf internationalen Druck hin ein.

Die Union verliert zwei neuen Umfragen zufolge rasant an Ansehen in der Bevölkerung. In einer neuen Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sank die Zustimmung für die Unionsparteien bei der Sonntagsfrage von 37 Prozent Anfang Februar auf jetzt 28,5 Prozent. Die Grünen kommen auf 21 Prozent, die SPD auf 18 Prozent. FDP und Linke erreichen jeweils 8,5 Prozent, die AfD erzielt 10 Prozent.

Auch im neuen RTL/ntv-Trendbarometer sackt die Union weiter ab. Die Union kommt bei der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa nur noch auf 26 Prozent, drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die Grünen liegen mit 22 Prozent nicht mehr weit dahinter. Die SPD kommt in der Sonntagsfrage auf 16 Prozent, die FDP auf 10, die Linke auf 8 und die AfD auf 10 Prozent.

2.12 Uhr: Blinken kritisiert Nord Stream 2-Pipeline bei "kurzem" Treffen mit Maas

US-Außenminister Antony Blinken hat sein erstes Zweiertreffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) genutzt, um über das umstrittene Gas-Pipelineprojekt Nord Stream 2 zu sprechen. Der US-Außenminister betonte den Widerstand der USA gegen das Projekt, wie Blinkens Sprecher Ned Price nach dem Gespräch in Brüssel erklärte. Laut Price trafen sich die beiden "kurz". Das Auswärtige Amt erwähnte in einer Erklärung auf Twitter das Thema Nord Stream 2 nicht. Maas und Blinken hätten am Rande des Nato-Außenministertreffens einen "sehr guten Austausch" gehabt, hieß es dort.

2 Uhr: Mini-Hubschrauber könnte Anfang April erstmals auf dem Mars fliegen

Der kleine Hubschrauber "Ingenuity", der vor rund einem Monat an Bord des Rovers "Perseverance" auf dem Mars gelandet ist, könnte Anfang April erstmals zu einem Testflug aufbrechen. Frühestens am 8. April könnte "Ingenuity" (auf Deutsch: Einfallsreichtum) starten, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa bei einer Pressekonferenz mit. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs über einen anderen Planeten. "Dieser erste Flug ist etwa ganz besonders, das ist mit Abstand der wichtigste Flug, den wir machen werden", sagte Nasa-Ingenieur Håvard Grip. "Der Hubschrauber soll starten und dann bis auf eine Höhe von etwa drei Metern klettern, dort soll er für etwa dreißig Sekunden auf der Stelle fliegen, sich drehen, und dann wieder herunterkommen und landen."

1.12 Uhr: Grüne fordern vor EU-Gipfel harte Linie gegen Türkei

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) hat die EU vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschef aufgefordert, Druck auf die Türkei auszuüben. Bundesregierung und EU seien gefordert, "endlich alle ihr zur Verfügung stehenden Hebel zu nutzen, um auf Demokratie und Menschenrechte zu drängen", sagte Roth der Deutschen Presse-Agentur. Schwachstelle des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sei die Wirtschaft. Daher sei die EU gefragt, "starke Sanktionen offen zu formulieren" und für demokratische Werte einzutreten.

0.54 Uhr: Sänger Sasha gewinnt als Dinosaurier "The Masked Singer"

Der Saurier siegt: Popsänger Sasha ("If You Believe") hat verkleidet als Dino die ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Der 49-Jährige erhielt am späten Dienstagabend bei der finalen Abstimmung die meisten Stimmen der Zuschauer. Anschließend legte er seine Maske ab – es handelte sich um einen Dinosaurier mit Schlafanzug und Zahnspange. "Ich bin sehr, sehr glücklich und erleichtert", gab der Sänger zu. "Mein Ding war so: Entweder sofort raus. Oder Finale."

0.44 Uhr: Bei Israel-Wahl deutet sich Prognosen zufolge Patt-Situation an

Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich nach jüngsten Prognosen immer stärker eine Patt-Situation ab. Eine Prognose des TV-Senders Kanal 13 sah sowohl das Lager der potenziellen Unterstützer von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als auch dessen Gegner bei 60 Sitzen. In einer neuen Prognose des Senders Kanal 12 lag der Anti-Netanjahu-Block mit 61 zu 59 Mandaten vorn. Kanal 11 hingegen sah das Lager mit wahrscheinlichen Unterstützern des 71-Jährigen weiter knapp vorn. Die ersten Prognosen aller drei Sender hatten zunächst darauf hingedeutet, dass Netanjahu eine Chance auf Verbleib im Amt haben könnte. Voraussetzung dafür war allerdings die Unterstützung von Naftali Bennett und seiner siedlerfreundlichen Jamina-Partei.