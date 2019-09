Der Amokschütze von Odessa und Midland hatte einen kriminellen Hintergrund und war der Polizei bekannt. Das bestätigte Odessas Polizeichef Michael Gerke am Montag : "Ich kann ihnen keine Einzelheiten zu seiner kriminellen Vergangenheit erzählen. Aber ich kann ihnen sagen, dass seine Straftaten, die wir in unserer Polizeistation vorliegen haben, nur kleine Vergehen waren. Sie hätten ihn nicht daran hindern können, eine Waffe zu besitzen." Die Polizei teilte mit, dass Seth Aaron Ator kurz vor seiner Tat am Samstag von seinem Job entlassen worden sei. Mitten am Tag begann der 36-Jährige aus seinem Auto heraus wahllos auf Menschen zu schießen, nachdem ihn ein Polizist für eine gängige Verkehrskontrolle anhalten wollte. An mehreren Orten in den beiden Kleinstädten Odessa und Midland im Westen Texas, sind mindestens sieben Menschen getötet worden, außerdem gebe es mindestens 20 Verletzte, teilten die Behörden mit. Polizisten erschossen den Amokschützen am Tatort. Dieser Mann überlebte den Angriff: "Wenn sowas passiert, sage ich mir 'Oh schon wieder eine Schießerei'. Es wird langsam normal, fast schon zum Alltag." Laut einem Medienbericht hat Ator im Jahr 2001 Hausfriedensbruch begangen und versucht, sich der Festnahme zu entziehen. In den Vereinigten Staaten stellt sich wieder die Frage, wer eine Waffe besitzen darf und wer nicht. Beto O'Rourke, einer der Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, sagte am Sonntag im US-Fernsehen: "Die Menschen leben mit der Angst. Als würden sie Zielscheiben auf ihren Rücken tragen. Kinder trauen sich nicht mehr zur Schule, das geht so nicht und das können wir nicht akzeptieren. Ich will, dass wir agieren. Gründliche und regelmäßige Überprüfungen von jedem, der eine Waffe besitzt. Wir müssen den Verkauf von Kriegswaffen stoppen. Gewehre wie die AK47 werden benutzt, um Terrorakte in unserem Land zu vollziehen. Wir müssen diese großen Waffen von den Millionen von Menschen zurückkaufen." Laut O'Rourke sind in den USA rund 390 Millionen Schusswaffen registriert. Für eine Einwohnerzahl von rund 320 Millionen seien dies zu viele und der Grund, wieso in den Staaten jedes Jahr 30.000 Menschen sterben müssen.