So feiern die Menschen im australischen Bundesstaat Queensland, dass endlich Regen gefallen ist. Nach langer Dürre und den verheerenden Waldbränden in den letzten Monaten steigt mit dem Niederschlag die Hoffnung auf eine langsame Besserung der Situation. Nach der Vorhersage soll es in den Brandgebieten des Landes auch in den kommenden Tagen Regen geben. Eine willkommene Unterstützung für die Feuerwehrleute, die im Dauereinsatz sind. Meteorologen warnen allerdings auch vor möglichen Kehrseiten des Wetterumschwungs. Heftiger Regen und Gewitter könnten Sturzfluten auslösen. Das gilt besonders für die riesigen Flächen, die niedergebrannt sind. Darüber hinaus könnten Blitze weitere Feuer entzünden. Unterdessen versuchen Freiwillige Koalas und Kängurus aus den Flammen oder aus den verbrannten Gebieten zu retten. Diese Helfer sind im australischen Bundesstaat South Australia im Einsatz. Die Koalas können jede Hilfe gebrauchen, sagt Karin Machell: "Ich weiß, dass das, was wir tun, den Tieren sehr hilft. Denn im Moment spricht sehr viel gegen die Koalas. Sie haben ihren Lebensraum verloren, vielen von ihnen wurden von Autos angefahren, es gibt Krankheiten. All solche Sachen. Je mehr wir machen können, desto besser ist es. Desto größer sind die Chancen, dass sie überleben können." Bei der Rettung der Koalas hilft auch der vierjährige Hund Taylor im australischen Bundesstaat New South Wales. Er kann die in Not geratenen Koalas an ihre Fell und ihrem Kot erschnüffeln. In den vergangenen Monaten konnte er acht verletzte Koalas ausfindig machen. Und neben Taylor sind noch weitere Spürhunde im Einsatz. Für viele Tiere gibt es allerdings kein Happyend. Schätzungen zufolge starben während der Waldbrände und an deren Folgen mehr als 1,25 Milliarden Tiere. Und auch die Menschen sind trotz der leichten Wetterbesserung weiter in Gefahr. Die verheerenden Waldbrände sind noch lange nicht unter Kontrolle.