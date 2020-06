Sehen Sie im Video: Brandanschlag auf das Berliner Reichstagsgebäude – Polizei ermittelt.





Brand am Berliner Reichtstagsgebäude: In der Nacht zum Montag ist auf den Berliner Reichstag offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Laut Polizei hatten Unbekannte eine Spanplatte , die an der Ostseite des Gebäudes ein Fenster ersetzt, in Brand gesteckt. Dazu sei Brandbeschleuniger benutzt worden. Der Anschlag ereignete sich gegen Mitternacht. Ein ausgerücktes Großaufgebot der Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, da die Bundespolizei den Brand bereits gelöscht hatte. Die Fahndung nach dem Täter oder den Tätern laufe, der Staatsschutz ermittele. Laut einem Feuerwehr-Sprecher war der Einsatz, zu dem zunächst 50 Rettungskräfte gerufen wurden, nach rund 30 Minuten beendet. Verletzt wurde niemand. Der genaue Ablauf des Anschlages war am Morgen noch unklar. Da das Reichtagsgebäude auch aus historischen Gründen unter einem besonderen Schutz steht, wurden in diesem Falle zunächst mehr Feuerwehrleute gerufen, als letztendlich nötig waren, wie es vom Feuerwehr-Sprecher weiter hieß.