Dieser erwachsene Koala kämpft ums Überleben. Völlig erschöpft liegt das Männchen in dieser Pflegestation auf Kangaroo Island. Die Insel im Süden Australiens haben die Buschbrände besonders hart getroffen. Tierarzt Garnett Hall schätzt die Zahl der getöteten Koalas auf etwa 30.000. Dem Koala-Männchen will er das Leben retten. "Seine Lungen haben viel Rauch abbekommen. Er ist ein sehr kranker Koala, aber wir haben Hoffnung für ihn. Wenn wir diese Brandwunden gut verbinden, ihm Medikamente und viel Nahrung geben, könnte er es schaffen." Rund um die Uhr arbeiten Ärzte und Freiwillige an der Versorgung der kranken Tiere. Meistens sind es Verbrennungen. Die Tiere, die nicht direkt von den Flammen erfasst wurden, sind gezwungen über ausgebrannten Boden zu laufen, der glühend heiß ist. Ohne Hilfe, droht den Tieren hier ein langsamer aber sicherer Tod. Schätzungen von Experten beziffern die Zahl der gestorbenen Tiere in ganz Australien auf über eine Milliarde. Janine Green kümmert sich um die Kangaroos in Cobargo, ein Dorf in New South Wales. Der Bundesstaat, in dem die meisten und verheerendsten Brände stattfanden. Kümmern heißt manchmal auch, einige von den Tieren von ihrem Leid zu befreien. "Dieses Männchen hatte sehr schwere Verbrennungen an den Füßen. Er konnte sich nicht einmal bewegen. Diese großen Jungs wiegen über 70 Kilo, die können wir nicht in die Pflege bringen. Es ist unmöglich, sie hochzuheben, geschweige denn auf ein Fahrzeug zu hieven und zum Tierarzt zu bringen. In diesem Fall musste er leider zu Gott gehen. Wir mussten ihn einschläfern." Wenn die Kangaroos sich nicht bewegen können, würden sie keine Nahrung finden oder wären leichte Beute für Raubtiere, so Green. Batlow, Adelong, ein Dorf ebenfalls in New South Wales. Auf dieser Ranch geht es den Tieren gut. Im Rettungszentrum von Lorene Cross erholen sich Alpakas, Esel und Kamele. Als ein großes Feuer drohte, musste die Tierpflegerin schnell handeln. Mit Hilfe von Freunden und Nachbarn konnte sie viele zurückgebliebene Tiere aus der Gegend vor den Flammen retten und hier unterbringen. Einmal hätte ein Feuer fast ihr Tiergehege erreicht. "Es war sehr, sehr beängstigend. Wir mussten eine finale Entscheidung treffen. Wir haben die Tore geöffnet, damit sie im Ernstfall alle fliehen können. Es hat mir das Herz gebrochen, weil ich dachte, dass sie alle abhauen würden. Aber sie blieben hier. Alle beieinander, Kamele, Alpakas. Als würden sie eine kleine Party feiern." Die Flammen konnte Cross von ihrem Anwesen fernhalten. Zum Glück. Die Buschbrände haben in diesem Jahr schon über fünf Millionen Hektar Land verbrannt, eine Fläche in etwa so groß wie Südkorea.