Sehen Sie im Video: Corona-Krise – Eltern fordern bei Demonstration in Frankfurt Perspektiven für ihre Kinder.





"Corona ist blöd", "Ich bin einsam", "Risikogruppen wegsperren, nicht Kinder", stand auf den Plakaten der rund 50 Teilnehmer einer Versammlung in Frankfurt am Main, bei der Eltern am Samstag für mehr Freiheiten für ihre Kinder demonstrierten. (O-TÖNE ELTERN / GROßELTERN / KINDER) "Ich bin hier, weil ich finde, dass die Kinder mindestens einen Freund treffen dürfen müssen, weil die es sonst einfach nicht mehr aushalten. Und die möchten nichts Verbotenes machen, ich möchte auch nichts Verbotenes, aber das ist ganz dringend notwendig, dass das erlaubt ist, wenigstens ein Freund pro Kind." "Es kommt so ein bisschen der Eindruck auf, dass Autohäuser, Friseursalons und so weiter Gehör finden bei der Politik, die Bundesliga Gehör findet bei der Politik, aber die Eltern, das Rückgrat der Gesellschaft eigentlich, keine Stimme hat." "Mir ist besonders wichtig, dass die Perspektive für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht außer Acht gelassen wird. Denn diese Kinder können nicht digital lernen. Sie brauchen unglaublich viel Hilfe im sozial emotionalen Bereich. Und das ist ohne Schule, ohne Kita, ohne Betreuung einfach nicht zu leisten." "Und ich möchte wirklich nochmal betonen: Es geht uns nicht darum, Hals über Kopf die Kitas und Schulen zu öffnen. Wir sind uns dem Ernst der Lage absolut bewusst. Und ich glaube, ja, wir Familien und wir Eltern, wir haben wirklich gezeigt, wie verantwortungsvoll wir mit der Situation umgehen können. Aber wir brauchen jetzt endlich mal Lösungsvorschläge." "Ich hoffe, dass sie am Mittwoch oder am 6. Mai schon noch entscheiden, dass sie die Bolzplätze aufmachen, weil ich spiele sehr gerne Fußball und ich kann es einfach nicht." "Ja, ich bin jetzt voll angestellt für die Kinder." Die Aktion ist Teil der Initiative "Eltern in der Krise". Am 6. Mai wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut per Video-Schalte über neue Lockerungen sprechen. Eltern und Kinder hoffen, dass dann auch ihre Anliegen Gehör finden.