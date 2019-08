Am Montag hatten noch weitere Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen auf der gerade bei Deutschen beliebten Insel Gran Canaria, angesichts eines verheerenden Waldbrandes, hier im Gebiet von Tejeda. Doch am Dienstag ist das große Feuer laut Medienberichten und Angaben von Regionalbehörden vorerst unter Kontrolle. Es gab demzufolge jedoch offizielle Warnungen, die Gefahr sei noch nicht endgültig gebannt. Zumindest aber gebe es aktuell keinen Rauch und keine Flammen mehr. Anwohner in der Region Tejeda hatten noch kurz zuvor gesagt: O-Ton: "Sie hatten uns vom Rathaus aus angerufen, wir sollten alle Häuser evakuieren. Und wir machen das, als Vorsichtsmaßnahme." O-Ton: "Es war alles ziemlich kompliziert, aber es wird uns stärker machen, und Tejeda wird eines Tages gestärkt fortschreiten." Das Feuer auf der zu Spanien gehörenden Kanaren-Insel hatte am Samstag begonnen. Laut Polizei war bereits an jenem Tag ein 55-jähriger Mann festgenommen worden unter dem Verdacht, das Feuer fahrlässig ausgelöst zu haben.

