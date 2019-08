Sie können wieder fliegen - Am Flughafen von Hongkong ist am Dienstagmorgen der Betrieb wieder angelaufen. In der App des Flughafens hieß es, der Flugplan werde neu terminiert, und es sei zu erwarten, dass einzelne Flüge davon betroffen seien. Passagiere sagten zur Lage: O-Ton: "Ja, ich verstehe, worum es geht. Es ist die Meinung derer, die protestieren. Das verstehe ich. Aber jedermann will auch nach Hause zurück. Oder sonst zum Ziel. Das Streichen von Flügen ist sehr traurig und unangenehm. Wenn man hier die ganze Zeit sitzt und liegt. Aber man hat sich ja gegenseitig." O-Ton: "Gut, ich unterstütze immer die Freitheit, seine Meinung zu äußern. Und ich denke, die Protestierenden haben genau das gemacht. Das ist etwas, was ich ehrlich respektiere, und das ist der Grund, warum ich weiterhin nach Hongkong komme für meine Meetings." Am Montag hatte die Flughafen-Behörde den Betrieb an dem Flughafen eingestellt. Etwa 190 Flüge waren nach chinesischen Angaben betroffen. Der konkrete Auslöser für den Schritt war nicht klar. In dem Gebäude hielten sich seit vier Tagen Tausende Demonstranten auf, die dort auf überwiegend friedliche Weise gegen die Regierung protestieren. Bis zum Dienstagmorgen hatten die allermeisten Protestierenden den Flughafen verlassen.

