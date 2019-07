Griechenland ist am Freitag von einem Erdbeben erschüttert worden. Die europäische Erdbebenwarte gab die Stärke zunächst mit 5,1 an, das Epizentrum lag demnach etwa 20 Kilometer nordwestlich von Athen. Augenzeugen berichteten, wie Menschen in Panik aus Gebäuden rannten und das Mobilfunknetz teilweise zusammenbrach. Im Hafen von Piräus war ein ungenutztes Gebäude eingestürzt. Dazu sagte der Sprecher der Küstenwache Nikos Lagkadianos am Freitag: "Wir durchsuchen das Gebiet gründlich, um Verschüttete zu finden. Bisher ist das Ergebnis negativ. In jedem Fall wird die Suche fortgesetzt und wir hoffen, dass alles in Ordnung ist." Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von rund 15 Kilometern, sagten Seismologen. Und daher wurde es auch als sehr stark empfunden. Aber nach ersten Erkenntnissen des Zivilschutzes gab es nur wenige Verletzte durch herabfallenden Putz von Häusern.