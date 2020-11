Sehen Sie im Video: Aufregung über mysteriösen Holzpenis auf Allgäuer Berg – Skulptur steht wieder.













Das wohl ungewöhnlichste "Kulturdenkmal" des Allgäus steht wieder: ein rund zwei Meter großer Holzpenis, der seit etwa vier Jahren den Grat des knapp 1738 Meter hohen Grünten ziert. Nachdem die Skulptur aus unbekannten Gründen zu Fall gebracht worden war, hatten sich in sozialen Netzwerken viele Nutzer zu Hilfseinsätzen bereiterklärt - offenbar erfolgreich. Denn nun steht die aus einem Stamm geschnitzte Skulptur wieder. Wie das Phallussymbol auf den Berg kam, ist unklar. Es stand plötzlich einfach da. Beschwert darüber haben sich bisher nur wenige Wanderer. Im Gegenteil: Die Skulptur kommt gut an. O-TON Florian Wenzel, Wanderer «Für die Touristen sicherlich ein Teil, wo man drüber reden kann und man kann sich auch mal ein bisschen amüsieren und man hat halt auch was zum Fotografieren find ich. Schluss udn endlich ist es eben ganz nett aber auch eben zum lachen.» Bei der Gemeinde Rettenberg sieht man die Sache ebenfalls entspannt: Durch die mangelnde «Standfestigkeit» des Holzpenis ist bisher niemand zu Schaden gekommen. Also gibt es für die Gemeinde auch keinen Anlass, etwas zu unternehmen.

Mehr