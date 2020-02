Freibaden im Februar? In Karlsruhe schon! Die Besucher des Sonnenbads konnten es am Freitag kaum erwarten: endlich wurde die Saison eröffnet. Das Karlsruher Bad ist in Deutschland am frühesten dran. Großer Jubel also beim Personal und unter den Gästen - bei knapp neun Grad Außentemperatur. "Freibad um die Jahreszeit, ist doch cool. Das Wasser ist angenehm, macht richtig Spaß." "Es fühlt sich super an, die Wassertemperaturen sind wärmer wie die Außentemperatur. Ich bin leidenschaftlicher Schwimmer, die niedrigste Temperatur ist 16 Grad, wo ich ins Wasser geh." "Also wir sind extra aus Lüneburg gekommen, um hier frei ins Wasser zu springen. Super warm, es ist echt schön, im Gegensatz zu gestern. Also, ist super, perfekt." Extra angereist aus Lüneburg - das Kompliment dürfte die Veranstalter freuen, so auch Oliver Sternagel, Amtsleiter der Karlsruher Bäder. "Ja der Kick ist natürlich, draußen zu schwimmen. 50 Meter Becken, 27 Grad geheizt, perfekt." Die Öffnungszeiten ab Februar werden durch die finanzielle Unterstützung des Freundeskreises ermöglicht. Sicherlich auch im kommenden Jahr.