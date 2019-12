In einer brennenden Wohnung in Köln-Kalk haben Rettungskräfte am Samstagabend einen leblosen Mann gefunden. Ein Arzt stellte den Tod des Mannes fest. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.





Carsten Rust, Pressesprecher Polizei Köln:





"Gegen 23:40 Uhr haben Anwohner des Hauses hinter mir in der Wiersbergstraße die Feuerwehr alarmiert. Im Treppenhaus hat es nach Feuer gerochen oder es war Brandgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehr ist daraufhin hierher ausgerückt und hat in dem Haus eine brennende Ergeschosswohnung vorgefunden. Die Beamten sind in das Objekt rein, sind in die Wohnung rein und haben dort eine leblose Person entdeckt."





Trotz Reanimationsversuchen ist die Person im Krankehaus verstorben. Das Opfer wies Spuren einer Gewalttat auf. Von der Tatwohnung führten mehrere Hundert Meter Blutspuren an der Kalker Hauptstraße entlang.





Rust: "Das Spurenbild beschränkt sich nicht nur auf die Wohnung, auf das Innere der Wohnung, sondern auch außerhalb der Wohnung haben wir Spuren entdeckt beziehungsweise die Ermittler haben Spuren entdeckt. Auch die werden derzeit von der Spurensicherung aufgenommen und dementsprechend gesichert."





In Köln ist es bereits der dritte Mord an einem Wochenende: Am Freitagnachmittag war ein Beamter bei einer Zwangsvollstreckung erstochen worden, am Samstagnachmittag wurde eine Frau in einer Wohnung ermordet - ihr Freund gilt als Verdächtiger.