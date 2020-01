Trauer und Entsetzen am Sonntagmorgen in Luttach in Südtirol. Hier waren in der Nacht mindestens sechs Mensch ums Leben gekommen, als ein Auto in eine Reisegruppe gerast war. Man gehe davon aus, dass die Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Bozen. Italienische Medien berichteten, das Auto sei gegen 1 Uhr in der Nacht in eine Gruppe gefahren. Sie soll an einem Reisebus gestanden haben, als das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in die Menschen fuhr. Es soll sich um Studenten handeln. Es gibt mehrere Verletzte, einige von ihnen sollen schwer verletzt sein. Die Rettungskräfte waren in der Nacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Fahrer des Autos überlebte den Berichten zufolge den Unfall und kam in ein Krankenhaus. Möglicherweise soll er betrunken gewesen sein. Mitarbeiter des Auswärtigen Amts stünden in engem Kontakt mit den zuständigen italienischen Behörden, die die Verunglückten identifizieren sollen. Sie würden auch bei der Betreuung der Betroffenen helfen, hieß es in einer Mitteilung des Auswärtigen Amts in Berlin. Der Unfallort liegt in Norditalien an der Grenze zu Österreich und gilt als beliebtes Ski- und Wintersportgebiet.