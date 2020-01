Die wochenlangen Streiks und die zum Teil gewaltsamen Proteste gegen die Rentenreformen in Frankreich haben Wirkung gezeigt. Nicht nur an Gebäuden und öffentlichem Gut, auch im Prozess um eine möglichen Einigung zwischen der Regierung und den Gewerkschaften. Nachdem es am Samstag erneut zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen war, scheint Ministerpräsident Edouard Philippe nun nachzugeben. Noch am Abend schrieb er einen Brief an die Gewerkschaften und Arbeitgeber, er sei bereit, die Pläne für eine Anhebung des Alters für den Rentenbeginn von 62 auf 64 unter bestimmten Bedingungen zurückzuziehen. Das sei der beste Weg, um das Rentensystem auf friedlichem Weg umzubauen. Frankreichs größte Gewerkschaft CFDT erklärte, sie begrüße die Ankündigung. Die kleinere CGT, die eine härtere Linie vertritt und die komplette Aufgabe der Pläne fordert, lehnte den Vorstoß hingegen ab und rief zu neuen Protesten in der kommenden Woche auf. Am Freitag waren Gespräche zur Lösung des Streits gescheitert. Macron will Frankreichs Rentensystem vereinfachen, das mehr als 40 verschiedene Pensionskassen umfasst. Er hält das System für unfair und zu teuer. Die Gewerkschaften laufen seit Wochen Sturm gegen die Pläne. Bei den landesweiten Streiks und Demonstrationen kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Demonstrierende beschweren sich über die hohe Gewaltbereitschaft der Polizei. Sie werfen den Einsatzkräften vor, gezielt zu provozieren und den gewaltsamen Konflikt zu suchen. Abseits der Demonstrationen war ein Mann bei einer Polizeikontrolle wegen einem Kehlkopfbruch ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.