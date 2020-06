Sehen Sie im Video: In Berlin strömten 15.000 Menschen auf den Alexanderplatz, um an der Demonstration teilzunehmen.





Zehntausende Menschen weltweit haben am Samstag gegen Rassismus demonstriert, darunter auch in vielen deutschen Städten. Hier in Berlin strömten 15.000 Menschen auf den Alexanderplatz, das hat die Polizei gemeldet. Im Laufe des Tages kam es zu mehreren Festnahmen. Nach Angaben der Polizei hatten Demonstranten einen Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen. Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben umliegende Straßen für den Verkehr, um den Versammlungsort zu vergrößern. So sollte es den Teilnehmern angesichts der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ermöglicht werden, sich nicht zu nahe zu kommen. Auf Fotos und TV-Bildern war allerdings zu sehen, dass die Demonstranten später dicht beieinanderstanden. Letztlich sei die Kundgebung durch die Veranstalter vorzeitig beendet worden, um Ansteckungen zu vermeiden. Die Einsatzleitung der Polizei habe interveniert, hieß es in einer amtlichen Meldung . Allein in München kamen am Samstag laut Polizei etwa 25.000 Aktivisten rund um den Königsplatz zusammen. Im Hamburger Innenstadtgebiet waren es zeitweise etwa 14.000 Menschen. Die Proteste in den deutschen Städten verliefen offenbar weitgehend friedlich. In Hamburg wurden Polizeikräfte nach eigenen Angaben allerdings am Jungfernsteig durch mehrere Hundert vermummte Personen in Bedrängnis gebracht. Pfefferspray sei versprüht worden. Die Beamten drohten mit dem Einsatz von Wasserwerfern.