Sehen Sie im Video: Schulstart mit Lolly-Test – Schülerinnen und Schüler testen sich vor Unterrichtsbeginn auf Corona.









Der Name "Lollitest" klingt in Kinderohren sicher verheißungsvoll. Er beschreibt aber hier ein wenig leckeres Verfahren zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wie dem auch sei -Erstklässler der Panda-Klasse an der Bonner Karlschule lutschen am Montagmorgen erstmalig brav und kollektiv im Mund herum. Die Schüler müssen vor Beginn des Wechselunterrichts ihre Teststäbchen abgeben, die dann im Labor auf mögliche Infektionsfälle untersucht werden. Interessant zumindest scheint das Testen für die Kinder: O-TONSCHÜLER MARLON (OHNE NENNUNG DES NACHNAMENS) ("Tut man in den Mund rein, dann 30 Sekunden, dann wieder raus, dann wieder rein in Röhrchen.")O-TONSCHÜLER ERDEM (OHNE NENNUNG DES NACHNAMENS) ("Diese Stäbchen in dem Mund 30 Sekunden lecken, und das schmeckt irgendwie nach nichts.") Rektor Tobias Hillebrand und Sonderpädagogin Julia Jansen zeigen sich durchaus angetan von dem neuen Test-Verfahren: REKTOR DER KARLSCHULE, TOBIAS HILLEBRAND ("Das Ganze dauert, wenn wir richtig eingespielt sind, vielleicht eine Minute. Sprich, Austeilen der Stäbchen, Kinder lutschen 30 Sekunden dran, geben es zurück, und das war es dann schon. Und der Antigen-Schnelltest war viel aufwendiger.") SONDERPÄDAGOGIN AN DER KARLSCHULE, JULIA JANSEN ("Ich denke, für die Kinder ist es auch wesentlich einfacher. Und was natürlich auch die Schwierigkeit war bei dem Test durch die Nase, dass man immer dann auch niesen musste, was für die Virenlast ja auch nicht positiv sein kann.") Sind Testergebnisse positiv, erfährt das zunächst der Schulleiter. Im Idealfall soll er die Laborauswertungen am selben Abend auf sein Mobiltelefon erhalten. Die Kinder haben zudem ein eigenes Test-Kit mit nach Hause bekommen, das sie bei einem positiven Ergebnis in der Gruppe zum Nachtesten nutzen sollen. Diese Tests gelten als relativzuverlässig. Allerdings hätten die Kinder im Falle eines positiven Tests in ihrer Gruppe bereits einen Schultag gemeinsam mit einer Person verbracht, deren Test eben gerade positiv war.

