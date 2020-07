Sehen Sie im Video: Hai nähert sich kleinem Jungen auf Boogie Board – Polizist greift reflexartig ein. Diese Heldentat aus dem US-Bundesstaat Florida verbreitet sich seit einigen Tagen rasant im Netz. Der Polizeibeamte Adrian Kosicki aus Cocoa Beach geht an seinem dienstfreien Abend am Strand spazieren. Plötzlich bemerkt er einen Hai, der sich einem planschenden Jungen nähert. Kosicki hechtet reflexartig ins Wasser und zieht das Kind zügig an den Strand. Es ist nicht klar, um welche Art von Hai es sich handelt. Doch der Polizist hat den Jungen vermutlich vor einem Angriff gerettet. Die Cocoa Beach Polizei postet auf Facebook: „Wir sind sicherlich keine Meeresbiologen, die verschiedene Haiarten, ihre jeweiligen Ernährungsgewohnheiten und ihre Aggressivität gegenüber Schwimmern unterscheiden können. Aber wir tun einfach das, was wir am besten können - die Öffentlichkeit vor Schaden schützen.“

