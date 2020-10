Sehen Sie im Video: Racial Profiling? Versace Top-Designer Salehe Bembury wird von der Polizei kontrolliert.





"Was bedauerlich ist, ist, dass ich die Schuhe entworfen habe, die in dieser Tasche sind, und ich werde verdammt noch mal dafür durchsucht.“





Salehe Bembury, Versaces Chefdesigner für Sneakers und Männerschuhe, sagt, er sei wegen seiner Hautfarbe in Beverly Hills kontrolliert worden.





Polizist: „Wir waren hier und haben gesehen, wie Sie hier über die rote Ampel gegangen sind. Wir möchten nur sicherstellen, was los ist. Wieso haben Sie das gemacht? Wollten Sie nicht auf grün warten? "





Bembury: „Was habe ich getan? Ich bin ein bisschen erschrocken ...“

"Genau hier. Rodeo?"





"Oh, ich bin bei Rot über die Ampel, denke ich."





"Richtig, richtig, richtig, richtig, richtig."





"Ja."





“Also haben wir dich gesehen, und wir wollten dich hier aufhalten, aber dann haben wir beschlossen, dass wir einfach so kommen und mit dir reden. Wieso hast du das getan, Mann? "





„Ich bin bei Rot über die Ampel. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. "





"Oh, na ja, nur weil die Gegend, in der du es getan hast - siehst du, da hinten gibt es einen Bus und solche Sachen?"





"Ja. Ich gerade mein GPS auf dem Smartphone an und habe versucht herauszufinden, wohin ich gehe. "





„Ok, hast du zufällig einen Ausweis bei dir, Mann? …. Ohne in deine Taschen zu greifen. Du hast keine Waffen oder so, oder? "





"Habe ich nicht. Ich bin super nervös. Willst du mein Handy oder so etwas mitnehmen? "

"Nein, du kannst es behalten."





"In Ordnung. Also, was soll ich jetzt tun? "





"Ich wollte nur wissen, ob Sie einen Ausweis haben, aber ohne dass Sie in Ihre Taschen greifen."





"Ich habe einen Ausweis."





“Super. Haben Sie irgendwelche Waffen oder irgendetwas dabei? "





"Habe ich nicht."





"Ok, macht es dir etwas aus, wenn ich nur …"





"Sie können alles tun, was Sie tun müssen, Mann."





Der Polizist durchsucht Bembury. Die Beamten ziehen Bemburys Personalausweis aus seiner Tasche und überprüfen seinen Namen.

Bembury nimmt sein Handy in die Hand und will die Situation filmen.





„Ich muss das aufzeichnen, weil ich mich einfach nicht wohl fühle –„





„Nun, nur weil Sie gerade festgehalten werden, nur weil wir mit Ihnen sprechen und wir nicht wissen - ohne zu sagen, dass Sie das tun würden -, aber Leute schon Freunde angerufen und die kommen dann, und dann wird es zu einer Sicherheitsfrage für Polizisten. “





"Ich werde jetzt einfach nur aufnehmen. Das ist alles was ich tue. Sie sehen, dass es sich um eine Aufnahme handelt. Und das ist alles, was ich mache, weil ich fühle mich - hörst du es in meiner Stimme? Ich fühle mich unwohl. Ich bin nervös. Verstehst du das Klima, in dem wir uns befinden? "

“Nein, nein, ich verstehe. Kann ich irgendetwas tun, damit Sie sich wohler fühlen? “





„Nicht wirklich, Alter, nicht wirklich. Wie deine Jungs hier herkommen... Ich fühle mich unwohl. Ich mache keine schnellen Bewegungen, aber das hier ist für mich unangenehm. "





"Also bin ich gerade in Beverly Hills und werde verdammt noch mal durchsucht – weil ich einkaufen war in dem Geschäft, für das ich arbeite und weil ich schwarz bin."





"Sehen Sie, jetzt stellen Sie es ganz anders dar, als das, worüber wir gerade gesprochen haben. Sie machen jetzt eine ganz andere Geschichte daraus. "





„Also habt ihr meine ID überprüft? Darf ich gehen?“





„Sie dürfen gehen.“





„Ich darf gehen, das habe ich mir gedacht.“





„Also, Sie dürfen nicht bei Rot über die Ampel gehen.“





„Ok, verstanden. Kann ich meine Sachen zurückhaben, bitte?“

„Sehen Sie, wie Sie die Geschichte umgedreht haben …“





„Nein…Ich weiß, was ihr gedacht habt. Darf ich jetzt gehen?“





„Ja, dürfen Sie. Ändern Sie die Erzählung beim nächsten Mal nicht so.“









Modedesigner Donatella Versace, Bemburys Arbeitgeberin, meldet sich auf Instagram zu dem Vorfall:





„Ich bin entsetzt, dass dies Salehe Bembury heute passiert ist. Er war lange Zeit Berater bei Versace und was ihm heute widerfahren ist, ist völlig inakzeptabel. Er wurde auf der Straße nur wegen seiner Hautfarbe angehalten. Bleib stark @salehebembury.“





Die Polizei von Beverly Hills veröffentlicht die Bodycamaufnahmen auf Facebook und schreibt, sie seien dem „Verkehr und der Sicherheit von Fußgängern“ verpflichtet.

