Die Nachrichten vom Wochenende im stern-Ticker:

+++ 11.07 Uhr: Clemens Tönnies muss in Quarantäne +++

Clemens Tönnies, Aufsichtsratschef des FC Schalke 04, verpasst das letzte Saison-Heimspiel seines Clubs. Nachdem sich Hunderte von Mitarbeitern seines großen Schlachtbetriebs in Rheda-Wiedenbrück mit dem Coronavirus infizierten, schickten die Behörden am Freitagabend auch die Führungsspitze der Tönnies-Werke in eine sogenannte Arbeitsquarantäne. Das heißt, der 64 Jahre alte Unternehmensboss Tönnies darf sich vorerst nur zwischen seinem Wohnhaus und seiner Firma bewegen. Ein Besuch in der Veltins-Arena, wo Schalke am Samstag um 15.30 Uhr den VfL Wolfsburg empfängt, ist Tönnies somit untersagt.

+++ 9.17 Uhr: Rassistisches Wettspiel in Klinik in Kanada sorgt für Empörung +++

Mit einem makaberen Wettspiel haben Ärzte und Pflegekräfte eines Krankenhauses in Kanada für Empörung gesorgt: Sie sollen bei ankommenden indigenen Patienten den Alkoholwert geschätzt und darauf Wetten abgeschlossen haben, wie das Gesundheitsministerium der Provinz British Columbia im Westen des Landes am Freitag (Ortszeit) mitteilte. "Wenn das wahr ist, dann ist es nicht tolerierbar, inakzeptabel und rassistisch", erklärte Gesundheitsminister Adrian Dix. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Den Vorwürfen zufolge sollen die Wetten in der Notaufnahme des Krankenhauses gelaufen sein. Die Wette sei bei Patienten geschlossen worden, bei denen Ärzte und Pflegende bei der Ankunft annahmen, dass diese indigene Wurzeln haben. Gewonnen habe, wer mit seiner Schätzung am nächsten an dem später ermittelten möglichen Blut-Alkoholwert gelegen habe. Für Empörung sorgten die Vorfälle unter anderem bei der Interessenvertretung der indigenen Völker. Menschen mit indigenen Wurzeln seien "viel zu oft Opfer von Vorurteilen", erklärte sie. Es gebe immer wieder Berichte, dass Krankenhäuser die Behandlung von ernsthaft erkrankten Indigenen verweigerten, weil diese angeblich "nur" betrunken seien.

+++ 7.23 Uhr: Demonstranten stürzen einzige Statue eines Konföderierten-Generals in Washington +++

Demonstranten haben in Washington die einzige in der US-Hauptstadt stehende Statue eines Konföderierten-Generals gestürzt und in Brand gesetzt. Auf Fernsehbildern war am späten Freitagabend zu sehen, wie die Statue von Albert Pike mit Seilen von seinem Sockel gerissen und angezündet wird. Dazu skandierten dutzende Menschen den Slogan der Anti-Rassismus-Bewegung "Black lives matter". US-Präsident Donald Trump verurteilte den Sturz der Statue und griff zugleich die Washingtoner Polizei an. "Die Polizei kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Sie sieht zu, wie eine Statue gestürzt und abgefackelt wird", schrieb er im Internetdienst Twitter. Die Demonstranten sollten "sofort festgenommen" werden. "Eine Schande für unser Land." Die Aktion ereignete sich am Rande von Protestmärschen im ganzen Land zur Erinnerung an das Ende der Sklaverei vor 155 Jahren. Diese fanden inmitten der anhaltenden Proteste gegen Rassismus statt. Die Diskussion um das Erbe der Sklaverei hat durch die Anti-Rassismus-Proteste an Brisanz gewonnen. Im Zuge dieser Proteste waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Städten bereits mehrere Statuen von Führungsfiguren der Südstaaten umgestürzt worden.

+++ 7.08 Uhr: Mehr Beschwerden über Airlines und die Bahn +++

Wegen Corona-bedingter Reisestornierungen sind einem Medienbericht zufolge bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) deutlich mehr Beschwerden über Fluggesellschaften und die Deutsche Bahn eingegangen. Bis Anfang Juni registrierte die Schlichtungsstelle etwa 10.000 Beschwerden, wie aus einer vorläufigen Statistik der Institution hervorgeht, die dem "Handelsblatt" (Samstagsaugabe) vorliegt. Im Vergleich waren es im Flugchaos-Sommer 2018 zu diesem Zeitpunkt des Jahres knapp 7900 Beschwerden. Aktuell erhalte die Schlichtungsstelle pro Woche zwei bis dreimal so viele Schlichtungsanträge wie in den vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre, sagte SÖP-Geschäftsführer Heinz Klewe dem "Handelsblatt". Allein in den ersten beiden Juni-Wochen hat die SÖP knapp 1900 Beschwerden bekommen. Davon richteten sich rund 1600 gegen Fluggesellschaften. Im Vorjahreszeitraum sind es 810 Schlichtungsanträge gewesen, davon haben sich 673 auf Airlines bezogen. "Kunden der Airlines wollen die Ticketkosten für nicht stattgefundene Flüge endlich erstattet bekommen", sagte SÖP-Geschäftsführer Klewe. "Bahnkunden wiederum sind verärgert, dass sie für nach dem 4. Mai gekaufte, aber nicht nutzbare Sparpreis- und Super-Sparpreis-Tickets einen zeitlich bis Ende Oktober befristeten und nur für die gebuchte Fahrtstrecke gültigen Gutschein erhalten", führte Klewe aus.

+++ 6.12 Uhr: Krabben nach Verkehrsunfall gerettet +++

Nach einem Unfall auf der Autobahn bei Düren (NRW) hat die Feuerwehr Hilfe für ungewöhnliche Verkehrsteilnehmer geleistet: Am Unfallort fanden die Rettungskräfte auf der Fahrbahn lebende Krabben vor, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die Ladung mit Meeresfrüchten und den lebenden Tieren war aus einem Transporter geschleudert worden, nachdem dieser wegen eines geplatzten Reifens umgekippt war. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhäuser gebracht. Die Krabben transportierte die Feuerwehr Düren zum nahegelegenen Feuerschutztechnischen Zentrum nach Kreuzau. Dort werden sie nach Angaben der Polizei in einem Kühlbehälter "artgerecht zwischengelagert". Die Rettungskräfte hoffen, dass sich ein Zoo findet, der die Tiere aufnimmt.