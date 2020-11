Mehr als 50 Waldbrände in Australien nach extremer Hitze +++ Baerbock offen für Stärkung der Bundeswehr +++ Biden verletzt sich beim Spielen mit Hund +++ Die Nachrichten vom Montag im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

"Chang'e 5": Landung chinesischer Mondsonde rückt näher

Die Landung einer chinesischen Sonde zum Sammeln von Gesteinsproben auf dem Mond rückt näher. Das Lande- und Wiederaufstiegsmodul trennte sich am Morgen von dem nach der chinesischen Mondgöttin "Chang'e 5" benannten Raumschiff im Orbit des Mondes, wie der chinesische Staatssender CGTN berichtete. Als nächster Schritt stehe die weiche Landung auf dem Mond an.

Ein mögliches Datum oder eine Uhrzeit, wann die Landung genau erfolgen soll, wurden nicht genannt. Einige US-Experten waren zuvor von einer Landung am frühen Montagmorgen ausgegangen. Nach anderen Schätzungen sollte die Landung erst am Dienstag oder Mittwoch erfolgen.

Ziel der chinesischen Mission ist es, weltweit erstmals seit 44 Jahren wieder Gesteinsproben zur Erde zurückzubringen. Zuvor war dies nur den USA und der Sowjetunion gelungen. "Chang'e 5" war am 23. November vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet. Nach dem Einsammeln der Proben steht die Rückreise zur Erde an.

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.08 Uhr: Vier Polizisten nach Gewalt gegen Schwarzen in Paris beschuldigt +++

Nach dem brutalen Polizeieinsatz gegen einen schwarzen Musikproduzenten in Paris sind die vier beteiligten Polizisten von der Justiz beschuldigt worden. Gegen die Beamten wurde ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen "vorsätzlicher Gewalt" durch eine Amtsperson sowie "Falschaussage" eingeleitet, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr. Demnach wurden zwei Polizisten inhaftiert, die beiden anderen wurden unter Auflagen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Musikproduzent Michel Zecler war vor rund einer Woche von Polizisten geschlagen und getreten worden, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, die landesweit für Entsetzen sorgten. Er gibt an, sie hätten ihn zudem rassistisch beleidigt. Die vier Beamten wurden daraufhin vorläufig suspendiert und in Gewahrsam genommen.

+++ 9.53 Uhr: Laschet geht von CDU-Parteitag Mitte Januar aus +++

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht davon aus, das der Bundesparteitag wie geplant am 16. Januar stattfinden kann. Der Termin werde übernächste Woche im Bundesvorstand der CDU entschieden, "ich stehe bereit", sagte Laschet der "Rheinischen Post". "Von mir aus können wir zu jeder Tages- und Nachtzeit abstimmen." Abermals wies Laschet den Vorwurf seines Konkurrenten Friedrich Merz zurück, die Verschiebung des ursprünglich für Dezember geplanten Parteitags habe Merz schaden sollen.

+++ 9.22 Uhr: Bolsonaro verliert wichtigen Stimmungstest +++

Bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen in Brasilien hat der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Elf von 13 vom amtierenden Staatschef unterstützte Kandidaten verloren am Sonntag das Rennen - darunter das ums Bürgermeisteramt in Rio de Janeiro. Ebenso wie im ersten Wahlgang vor zwei Wochen gingen die traditionelle rechte und konservative Parteien als Sieger hervor.

+++ 9.03 Uhr: Iran: Ermordeter Atomphysiker in Teheran beigesetzt +++

Der bei einem Anschlag getötete iranische Atomphysiker und Raketenexperte Mohsen Fachrisadeh ist in der Hauptstadt Teheran beigesetzt worden. Die Zeremonie wurde vom Staatsfernsehen direkt übertragen. Wegen der Corona-Krise durften nur Familienmitglieder des Physikers und hochrangige Generäle an der Beisetzung teilnehmen.

Der 63-jährige Fachrisadeh war am Freitag in einem Vorort Teherans erschossen worden. Die Täter wurden noch nicht identifiziert, aber die iranische Führung macht "hiesige Söldner" der USA und Israels für den Anschlag verantwortlich.

+++ 8.47 Uhr: Bericht: GroKo einigt sich auf Eckpunkte für neues Bundespolizeigesetz +++

Die große Koalition hat sich einem Bericht zufolge nach langem Streit über die Grundzüge eines neuen Bundespolizeigesetzes verständigt. Die Bundespolizei solle mehrere neue Befugnisse erhalten, darunter die Nutzung der umstrittenen Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ), berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf ein Eckpunktepapier der Koalitionsfraktionen. Die Quellen-TKÜ ermöglicht das Mitlesen von Nachrichten in verschlüsselten Chatdiensten.

+++ 7.53 Uhr: Mehr als 50 Waldbrände in Australien nach extremer Hitze +++

Nach einer extremen Hitzewelle am Wochenende haben im Osten Australiens die schlimmsten Buschbrände seit der verheerenden Saison 2019-2020 gewütet. Insgesamt musste die Feuerwehr mehr als 50 Waldbrände bekämpfen, teilten die Behörden mit. Vorausgegangen waren zwei Tage mit Temperaturen von teilweise mehr als 40 Grad im Bundesstaat New South Wales mit der Hauptstadt Sydney. Starke Winde mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern fachten die Flammen zudem weiter an.

+++ 6.28 Uhr: Serbien will Botschafter von Montenegro doch nicht ausweisen +++

In dem diplomatischen Streit mit Montenegro will die serbische Regierung nach eigenen Angaben auf Deeskalation setzen. Serbien habe beschlossen, den Botschafter Montenegros nun doch nicht auszuweisen, sagte Ministerpräsidentin Ana Brnabic am Sonntag vor Journalisten. Belgrad wolle "die Hand der Zusammenarbeit und Freundschaft" ausstrecken.

+++ 6.17 Uhr: Baerbock offen für Stärkung der Bundeswehr +++

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat sich offen dafür gezeigt, über höhere Ausgaben für Verteidigung und Bundeswehr nachzudenken: "Es fehlen Nachtsichtgeräte zum Üben, von Flugstunden ganz zu schweigen. Wir müssen uns da ehrlich machen. Ja, in manchen Bereichen muss man mehr investieren, damit Gewehre schießen und Nachtsichtgeräte funktionieren", sagte Baerbock der "Süddeutschen Zeitung".

+++ 5.51 Uhr: Vier Polizisten nach Gewalt gegen Schwarzen in Paris angeklagt +++

Nach dem brutalen Polizeieinsatz gegen einen schwarzen Musikproduzenten in Paris sind die vier beteiligten Polizisten angeklagt worden. Drei Beamte müssen sich wegen "vorsätzlicher Gewalt" und "Fälschung" verantworten, wie die Nachrichtenagentur AFP aus französischen Justizkreisen erfuhr. Demnach kamen zwei Polizisten in Untersuchungshaft, die anderen beiden wurden unter Auflagen freigelassen.

Der Musikproduzent Michel Zecler war vor rund einer Woche von Polizisten geschlagen, getreten und rassistisch beleidigt worden. Der Fall war durch Aufnahmen einer Überwachungskamera bekanntgeworden und hatte landesweit für Entsetzen gesorgt.

+++ 4.25 Uhr: Biden verletzt sich beim Spielen mit Hund +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich beim Spielen mit seinem Hund verletzt. Der 78-Jährige habe am rechten Fuß eine kleine Fraktur erlitten, erklärte sein Arzt laut einer Mitteilung von Bidens Büro am Sonntag (Ortszeit). Demnach wird Biden wohl für mehrere Wochen einen medizinischen Schuh tragen müssen.

+++ 4.07 Uhr: Streiks an den Amazon-Standorten in NRW werden fortgesetzt +++

Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks an den Amazon-Standorten in Rheinberg und Werne am heutigen Tag fortsetzen. "Der Arbeitskampf dauert bis zum morgigen Dienstag an", teilte die NRW-Pressestelle von Verdi mit. Die Streiks richten sich gegen die Weigerung des Unternehmens, die Tarifverträge des Einzelhandels zu unterzeichnen und einen Tarifvertrag zu "Guter und gesunder Arbeit" abzuschließen.

+++ 2.40 Uhr: Chang'e 5": Landung chinesischer Mondsonde rückt näher +++

Die Landung einer chinesischen Sonde zum Sammeln von Gesteinsproben auf dem Mond rückt näher. Das Lande- und Wiederaufstiegsmodul trennte sich am Morgen von dem nach der chinesischen Mondgöttin "Chang'e 5" benannten Raumschiff im Orbit des Mondes, wie der chinesische Staatssender CGTN berichtete. Als nächster Schritt stehe die weiche Landung auf dem Mond an.

Ein mögliches Datum oder eine Uhrzeit, wann die Landung genau erfolgen soll, wurden nicht genannt. Einige US-Experten waren zuvor von einer Landung am frühen Montagmorgen ausgegangen. Nach anderen Schätzungen sollte die Landung erst am Dienstag oder Mittwoch erfolgen.

+++ 2.01 Uhr: "Ich habe seine Uhr": Venezuelas Präsident gedenkt Maradona +++

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die gestorbene argentinische Fußballlegende Diego Maradona als echten Freund und "Soldaten Venezuelas" gewürdigt. "Von dem Schlag habe ich mich noch nicht erholt", sagte er am Sonntag im Staatsfernsehen über dessen Tod am vergangenen Mittwoch im Alter von 60 Jahren. Zwei Tage zuvor hatte Maduro Geburtstag gehabt. An dem Abend habe er seiner Frau gesagt: "Wie seltsam, dass Maradona mich nicht angerufen hat." Der Weltmeister von 1986 habe ihm sonst immer als Erster gratuliert.

+++ 1.35 Uhr: Save the Children: Elf Millionen Kinder von Hunger bedroht +++

Die Hilfsorganisation Save the Children schätzt, dass elf Millionen Kinder unter fünf Jahren in elf Ländern Afrikas, der Karibik, des Nahen Ostens und Asiens von extremem Hunger oder einer Hungersnot bedroht sind. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Kinderrechtsorganisation hervor, wie Save the Children mitteilte. Die Organisation rief die internationale Gemeinschaft zu schnellem Handeln auf.

+++ 0.20 Uhr: Biden stellt Kommunikationsteam vor: Jen Psaki wird Sprecherin +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will Jen Psaki als Sprecherin ins Weiße Haus holen. Sie war in der Regierung des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama unter anderem Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses und Sprecherin des Außenministeriums gewesen. "Direkt und wahrheitsgemäß mit den Menschen in Amerika zu kommunizieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Präsidenten", erklärte Biden am Sonntag (Ortszeit).

Seit der Wahl hatte Psaki für Biden bereits mehrere Briefings mit Journalisten geleitet. Dabei trat sie direkt, klar und professionell auf. Ihre Stellvertreterin im Weißen Haus soll Karine Jean-Pierre werden, die zuletzt für die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris gearbeitet hatte, wie Bidens Büro erklärte.