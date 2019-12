Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Die Nachrichten des Tages:

+++ 13.48 Uhr: Mann beleuchtet sein Haus nur mit Kerzen - und stirbt bei Brand +++

Bei einem Feuer in einem Oldenburger Reihenhaus ist ein 72-Jähriger gestorben, der sein Haus nur mit Kerzen beleuchtetet hat. Sie seien überall im Haus verteilt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe allein gelebt - und vermutlich habe er das Herabbrennen der Kerzen nicht bemerkt. Ein Fremdverschulden an dem Brand vom Samstagabend sei ausgeschlossen. Während die Feuerwehr den Brand löschte, mussten die Nachbarn ihre Häuser verlassen. Sie sagten nach Polizeiangaben aus, der Mann habe sehr abgeschottet gelebt.

+++ 13.47 Uhr: Drei Studenten in überfluteter Höhle in Indonesien ums Leben gekommen +++

Nach der plötzlichen Flutung einer Höhle in Indonesien haben Rettungsteams drei Studenten nur noch tot bergen können. Sie seien Teil einer Gruppe von Studenten gewesen, die am Wochenende an einem Grundlagentraining für Höhlenexpeditionen in der Provinz West Java teilnahmen, sagte eine Sprecherin des örtlichen Bergungsdienstes am Montag. Dabei seien sie von einem Sturzregen überrascht worden, der die in 30 Metern Tiefe liegende Lele-Höhle geflutet habe.

"Das Wasser stürzte wie ein Wasserfall in die Höhle", berichtete ein Vertreter des Studentenclubs der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt waren nach seinen Angaben acht Studenten in der Höhle eingeschlossen, und die Bergungsteams hatten Mühe, zu ihnen vorzudringen. Sie hätten nur noch fünf der Eingeschlossenen retten können.

+++ 13.23 Uhr: 11,3 Millionen Euro warten seit zwei Jahren auf Lotto-Gewinner +++

Mehr als zwei Jahre nach seinem Millionengewinn hat ein Lotto-Spieler aus dem Raum Reutlingen sein Geld immer noch nicht abgeholt. Seit der Ziehung am 1. April 2017 warten 11,3 Millionen Euro auf den Unbekannten. Wie ein Sprecher der Staatlichen Toto-Lotto GmbH in Stuttgart mitteilte, bleiben dem Mehrfachmillionär noch zwölf Monate, um sich zu melden. Am 31. Dezember 2020 endet die Frist. Lottogewinne verjähren jeweils drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem gespielt wurde. Nicht abgeholte Gewinnsummen fließen in den Topf für Sonderauslosungen.

+++ 13.03 Uhr: Thüringen erwägt Alleingang bei Aufnahme geflüchteter Kinder +++

Thüringen will minderjährige Flüchtlinge ohne Angehörige aus überfüllten griechischen Aufnahmelagern notfalls auch im Alleingang aufnehmen. Die von Thüringen bevorzugte Lösung sei zwar eine Hilfsaktion in der Regie des Bundesinnenministeriums, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Erfurt. Wenn es dazu aber nicht komme, wolle Thüringen selbst helfen. Derzeit liefen Absprachen zwischen dem Bildungs- und Migrationsministerium, hieß es.

+++ 11.54 Uhr: Weihnachtsmarkt in Nizza nach schlechtem Scherz geräumt +++

Ein schlechter Scherz hat zur Räumung des Weihnachtsmarktes in Nizza geführt. Ein Mann flüsterte einem Sicherheitsbeamten zu, er werde sich eine Bombe besorgen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in der französischen Mittelmeerstadt mitteilte. Daraufhin ließ die Polizei die rund 3500 Besucher des Weihnachtsmarktes in Sicherheit bringen.

Der Mann wurde anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera identifiziert und festgenommen, als er ein nahe gelegenes Kaufhaus betreten wollte. Er räumte gegenüber der Polizei ein, dass er nur einen Witz habe machen wollen. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen des Fehlalarms.

+++ 11.45 Uhr: In diesem Jahr gut 1240 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger +++

Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist nur die Spitze des Eisbergs: Die Polizei hat nach einem Medienbericht im laufenden Jahr 1241 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger verzeichnet. Dies geht laut "Welt" aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle hervor.

Im laufenden Jahr wurden demnach die meisten Straftaten von Rechtsextremen verübt, insgesamt 440. Weiter hieß es, 246 Taten seien von Linksextremen verübt worden, 6 seien religiös und 11 durch "ausländische Ideologie" motiviert gewesen. In 538 Fällen konnten die Angriffe keiner der Kategorien zugeordnet werden.

Aus der Antwort auf die FDP-Anfrage geht dem Bericht zufolge außerdem hervor, dass im laufenden Jahr CDU-Politiker am häufigsten angegriffen wurden. Hier verzeichnete das Bundesinnenministerium 161 Taten. Vertreter der AfD waren danach 143 Mal betroffen, SPD-Politiker 118 Mal, die Grünen 97, die Linke 45, die CSU 13 und die FDP 12 Mal.

+++ 11.39 Uhr: Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche IS-Frau in München an +++

Die Bundesanwaltschaft hat eine Frau wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München angeklagt. Außerdem soll sie Kriegsverbrechen begangen und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Sie habe Zugriff auf Sturmgewehre gehabt.

Die Frau sei im Frühjahr 2016 mit ihrem Ehemann in das IS-Herrschaftsgebiet zunächst in Syrien und später im Irak gereist. Sie hätten an verschiedenen Orten in Wohnungen gelebt, die der IS unter seine Verwaltung gestellt hatte, nachdem die Bewohner geflüchtet waren. Die Frau habe sich um den Haushalt und den im November 2016 geborenen gemeinsamen Sohn gekümmert.

+++ 11.35 Uhr: Mehr Menschen als erwartet mit 63 in Rente +++

Mehr Menschen als gedacht gehen abschlagsfrei mit 63 in Rente. Ende November erhielten rund 1,34 Millionen Senioren die Rente für langjährig Versicherte mit mindestens 45 Versicherungsjahren. Das berichtete die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin. Somit nehmen mehr Menschen die abschlagsfreie Rente mit 63 in Anspruch als vom Gesetzgeber ursprünglich gedacht. "Es wird von etwa 200.000 Fällen je Jahr ausgegangen", stand im Gesetzentwurf. Das wären fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes im Juli 2014 rund 1 Million gewesen.

+++ 11.34 Uhr: Venedigs Altstadt wieder unter Wasser +++

Wieder Hochwasser in Venedig: Weite Teile des historischen Zentrums der Lagunenstadt standen am Vormittag unter Wasser. Der Pegel erreichte um 09.45 Uhr nach offiziellen Angaben einen Höchststand von 144 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel. Er blieb damit leicht niedriger als befürchtet. Über mögliche Schäden war zunächst noch nichts bekannt.

Die italienische Weltkulturerbestadt leidet noch immer unter den Folgen des außergewöhnlichen Hochwassers vom vorigen Monat. Am 12. November war der Pegel auf 187 Zentimeter gestiegen, den höchsten Stand seit 33 Jahren. Der Markusdom wurde seinerzeit überflutet und vom salzigen Wasser beschädigt. Die Hoteliers beklagten einen nie da gewesenen Rückgang der Buchungen.

+++ 11.27 Uhr: Tödliche Gleisattacke: Tatverdächtiger soll dauerhaft in Psychiatrie +++

Der Mann, der einen kleinen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE gestoßen haben soll, soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft habe beim Landgericht die Durchführung eines sogenannten Sicherungsverfahrens beantragt, teilte Sprecherin Nadja Niesen mit.

Der 40-Jährige soll zur Tatzeit unter einer schizophrenen Psychose gelitten haben. "Aufgrund dieser krankhaften seelischen Störung soll seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben und er bei Tatbegehung schuldunfähig gewesen sein", teilte Niesen mit.

+++ 11.22 Uhr: In Frankreich weiter Tausende Haushalte ohne Strom +++

Nach dem Durchzug des Wintersturms "Fabien" sind in Südfrankreich weiter Tausende Haushalte ohne Strom. Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika, wo am Wochenende starke Regenfälle niedergegangen waren, blieb der Flughafen von Ajaccio wegen Überflutung geschlossen, wie die Behörden berichteten.

"Fabien" hatte am Wochenende in Südwestfrankreich Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht. Laut einer vorläufigen Bilanz wurde ein Mensch schwer verletzt, drei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

+++ 11.17 Uhr: Laut Aktivisten haben israelische Raketen drei Menschen in Syrien getötet +++

Bei einem Raketenangriff Israels sind nach Angaben von Aktivisten in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus mindestens drei Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern soll es sich um iranische Staatsbürger handeln, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Bei der Attacke am späten Sonntagabend seien auch mehrere Menschen verletzt worden.

+++ 10.41 Uhr: Todesstrafen im Mordfall Khashoggi in Saudi-Arabien verhängt +++

Ein Gericht in Saudi-Arabien hat fünf Menschen wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi zum Tode verurteilt. Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat im türkischen Istanbul von einem saudischen Spezialkommando getötet worden.

+++ 10.40 Uhr: Junge im Schrank - Tatverdächtiger wegen Kinderpornografie verurteilt +++

Im Fall des nach zwei Jahren wiederaufgetauchten Jugendlichen ist der verhaftete Mann schon im Jahr 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Bochum mit. Der heute 44-Jährige habe damals eine Freiheitsstrafe auf Bewährung erhalten, sagte Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert. Der 15-Jährige war am vergangenen Freitag bei einer Durchsuchung zufällig in Recklinghausen in der Wohnung eines 44-Jährigen in einem Schrank gefunden worden.

+++ 9.48 Uhr: Drogenbeauftragte Ludwig fordert Berlin zu härterem Kurs in Drogenpolitik auf +++

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat die Berliner Landesregierung zu einer schärferen Drogenpolitik aufgerufen. Der Staat müsse dafür sorgen, dass Bürger nicht vor Klubs oder in Parks von Drogendealern bedrängt würden, sagte die CSU-Politikerin der "Welt" vom Montag. In Berlin werde "hemmungslos gedealt", kritisierte sie. "Die Polizei ist dazu verdonnert, einfach zuzusehen. Da wird Gift unter die Leute gebracht. Das laufen zu lassen, ist eine Kapitulation des Rechtsstaats."

+++ 9.34 Uhr: Frau stirbt nach Schönheits-OP +++

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen einen Arzt aus Sachsen-Anhalt wegen fahrlässiger Tötung. Der Mediziner soll Ende November in einer Hausarztpraxis in Frankfurt alleine und ohne ausreichende Überwachung eine Frau operiert haben. Es habe sich dabei um zwei ästhetische Eingriffe gehandelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Bei der Narkose sei es zu einem Herzstillstand gekommen, die aus Mainz stammende Frau habe reanimiert werden müssen. Sie sei mit schweren Hirnschäden in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie am 13. Dezember gestorben sei.

Der 57-jährige Frauenarzt wohnt und praktiziert nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Aschersleben (Sachsen-Anhalt). Warum er in der Praxis in Frankfurt Eingriffe vornahm, ist nicht bekannt. In Aschersleben seien Ende vergangener Woche Wohnungs- und Praxisräume durchsucht worden.

+++ 9.04 Uhr: Nach Fund in Schrank bleibt 15-Jähriger in ärztlicher Betreuung +++

Nach dem Fund eines vermissten Jugendlichen in der Wohnung eines Kinderpornografie-Verdächtigen in Recklinghausen ist unklar, wann der 15-Jährige wieder zurück zu seiner Mutter kann. "Die Entscheidung, was mit dem Jungen passiert, wird eine ärztliche sein und keine polizeiliche", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

+++ 8.28 Uhr: Beckham-Doppeltaufe mit prominenten Paten +++

Das britische Promipaar David und Victoria Beckham hat am Wochenende die Taufe von Sohn Cruz (14) und Tochter Harper (8) gefeiert. Als Paten fungierten dabei unter anderem US-Schauspielerin Eva Longoria (44) und Sänger Marc Anthony (51). "Ich könnte nicht stolzer auf meine Kinder und dankbarer für meine Familie und die wundervollsten Taufpaten sein", schrieb Sängerin und Modedesignerin Victoria Beckham (45) auf Instagram.

+++ 6.39 Uhr: US-Soldat in Afghanistan getötet +++

Ein US-Soldat ist im Norden Afghanistans bei einem Kampfeinsatz ums Leben gekommen. Das teilten die US-Streitkräfte in Afghanistan mit. Ein Sprecher der militant-islamistischen Taliban erklärte, die US- und afghanischen Kräfte seien in der Provinz Kundus von einem Sprengkörper getroffen worden, als sie am Sonntagabend einen Angriff vorbereitet hätten. Seit Anfang 2019 kamen damit 20 Angehörige der US-Streitkräfte bei kampfbezogenen Einsätzen ums Leben. Derzeit sind rund 12.000 US-Soldaten in Afghanistan stationiert.

+++ 6. 24 Uhr: UFO droht mit Streiks bei Lufthansa +++

Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO mit neuen Streiks nach den Weihnachtstagen gedroht. Einen gestrigen erneuten Schlichtungsversuch bezeichnete ein UFO-Sprecher als gescheitert. Dies bedeute, dass die Arbeitskämpfe weitergingen. Die Lufthansa erklärte ihrerseits, über die Gespräche sei Stillschweigen vereinbart worden. In den aktuellen Tarifstreit zwischen UFO und der Lufthansa sind der der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, und der ehemaligen SPD-Vorsitzende Platzeck als Schlichter eingeschaltet.

+++ 6.09 Uhr: Richterbund fordert mehr Staatsanwälte im Kampf gegen Rechts +++

Der Deutsche Richterbund dringt darauf, die Bundesanwaltschaft im Kampf gegen Rechtsterrorismus personell zu verstärken. Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt bekämen jeweils Hunderte neue Stellen, der Generalbundesanwalt sei aber im Bereich Rechtsextremismus eher dünn besetzt, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Deutschen Presse-Agentur. "Bisher behilft sich die Behörde damit, Staatsanwälte intern umzuschichten, was aber keine Dauerlösung sein kann." Die Fälle Lübcke und Halle hätten gezeigt, wie groß die Bedrohung durch Rechtsextremismus sei. Die zuständigen Behörden müssten deshalb bestmöglich aufgestellt sein, um die Szene im Blick zu haben.

+++ 6.00 Uhr: Nach Vulkanausbruch in Neuseeland stirbt weiteres Opfer in Klinik +++

Zwei Wochen nach dem Ausbruch eines neuseeländischen Vulkans ist ein weiterer Mensch seinen Verletzungen erlegen. Damit stieg die Zahl der Toten offiziell auf 17, wie die Polizei am Montag (Ortszeit) mitteilte. Zwei weitere Menschen - ein neuseeländischer Reiseführer und eine australische Jugendliche - gelten noch immer als vermisst. Örtliche Behörden gehen aber davon aus, dass auch die beiden ums Leben gekommen und ihre Leichen ins Meer gespült worden sind. Die Suche nach ihnen war in der vergangenen Woche zurückgeschraubt worden.

+++ 4.21 Uhr: Weitere 18 Tote bei Kämpfen zwischen Häftlingen in Honduras +++

Bei erneuten Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen in einem Gefängnis von Honduras sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Häftlinge hätten sich am Sonntag in dem Gefängnis der Stadt El Porvenir im Zentrum des Landes mit Schusswaffen, Messern und Macheten gegenseitig attackiert, teilte ein Armeesprecher mit.

+++ 4.18 Uhr: Laut Religionsexperte ist Syriens christliche Gemeinschaft dauerhaft zerstört +++

Der fast neunjährige Bürgerkrieg in Syrien hat die christlichen Gemeinschaften in dem Land nach Ansicht des Religionsexperten Otmar Oehring massiv und nachhaltig zerstört. Man könne davon ausgehen, dass mehr als 700.000 der einst bis zu 1,2 Millionen syrischen Christen ins Ausland geflohen seien, sagte der Koordinator für Internationalen Religionsdialog der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) der Deutschen Presse-Agentur. "Die sind praktisch für Syrien verloren, sie werden nicht zurückkehren."

+++ 3.18 Uhr: Erdogan warnt, dass Türkei neuen Flüchtlingsandrang aus Syrien nicht allein meistern kann +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die EU gewarnt, dass sein Land nicht alleine mit einem neuen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen aus Syrien zurechtkommen könne. Wenn die Flüchtlingszahlen weiter zunähmen, könne die Türkei "die Last nicht allein tragen", sagte Erdogan am Sonntag bei einer Veranstaltung in Istanbul. Die Auswirkungen wären dann nach seinen Worten "in allen europäischen Ländern zu spüren, beginnend mit Griechenland". Erdogan warnte vor Zuständen wie in der Flüchtlingskrise des Jahres 2015. Seit einer Verstärkung der Offensive der syrischen Armee und der mit ihnen verbündeten russischen Luftstreitkräfte in der Region Maaret al-Numan in der Provinz Idlib haben sich von dort zehntausende Menschen auf den Weg nach Norden zur türkischen Grenze gemacht. Erdogan bezifferte die Zahl der aus Idlib in Richtung Türkei fliehenden Menschen mit etwa 80.000.

+++ 2:30 Uhr: Weber warnt große Koalition vor Abrücken von Schwarzer Null +++

Der Fraktionschef der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, hat die große Koalition eindringlich davor gewarnt, vom Prinzip der Schwarzen Null abzurücken. Er sei "geschockt" über die Debatte, ob das Ziel des ausgeglichenen Bundeshaushalts aufgegeben werden solle, sagte Weber, der auch stellvertretender CSU-Chef ist, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar habe Deutschland Steuereinnahmen wie nie zuvor. Doch wenn die Bundesregierung die Schwarze Null aufgebe, "dann brechen in Europa alle Dämme", warnte Weber. Italien werde dann sagen: "Wenn die Deutschen Schulden machen, dürfen wir das auch.".

+++ 2.08 Uhr: Syrische Armee schießt angeblich israelische Rakete ab +++

Die syrischen Streitkräfte haben nach offiziellen Angaben des Landes eine israelische Rakete abgeschossen. Die syrische Luftabwehr habe am Sonntagabend auf mehrere israelische Raketen gefeuert, eine davon sei getroffen worden, berichtete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Die Rakete sei in Akraba, einem Vorort der Hauptstadt Damaskus, abgestürzt. Die israelische Armee wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht zu den syrischen Angaben äußern.

+++ 0.52 Uhr: Bankräuber gruben 60 Meter langen Tunnel in Brasilien +++

In Brasilien haben Polizisten nach eigenen Angaben einen Bankraub vereitelt und dabei einen mehr als 60 Meter langen Tunnel entdeckt. Eine kriminelle Organisation habe am Sonntagmorgen die Verwaltungszentrale der Staatsbank Banco do Brasil in Campo Grande, der Hauptstadt von Mato Grosso do Sul, ausrauben wollen, teilte die Zivilpolizei des südlichen Bundesstaates mit. Dafür habe die Bande, die auf Banküberfälle im ganzen Land spezialisiert sei, den Tunnel gegraben. Mehrere Mitglieder der Gruppe seien festgenommen worden.

+++ 0.06 Uhr: Union und FDP gegen Habecks Vorstoß zur Aufnahme von Flüchtlingskindern +++

In Union und FDP wird der Forderung von Grünen-Chef Robert Habeck heftig widersprochen, Kinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. Der Koordinator der SPD-Innenminister, Boris Pistorius, zeigt sich da offener. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries mahnte in der "Welt", unter keinen Umständen zuzulassen, "dass erneut Fehlanreize geschaffen werden, die neue Migrationswellen nach Deutschland auslösen". FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte der Zeitung, eine "PR-Aktion kurz vor Weihnachten hilft nicht, das Fluchtproblem verantwortungsvoll zu lösen". Parteivize Wolfgang Kubicki stellte in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" die rhetorische Frage: "Was ist mit den Kindern in türkischen, jordanischen oder libyschen Lagern?"