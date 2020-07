Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

3046 Verkehrstote in Deutschland - Historische Tiefstand (8.42 Uhr)

Chinas Außenhandel legt im Juni überraschend zu (8.17 Uhr)

Brisantes Enthüllungsbuch von Trump-Nichte darf erscheinen (7.44 Uhr)

Grüne wollen bei Regierungsbeteiligung Tempolimit auf Autobahnen (5 Uhr)

Ermittlungen wegen weiterer Abfrage von hessischem Polizeirechner (1.51 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 8.42 Uhr: 3046 Verkehrstote in Deutschland - Historische Tiefstand +++

Im vergangenen Jahr sind 3046 Menschen bei Verkehrsunfällen in Deutschland gestorben, das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. Wie das Statistische Bundesamt bei der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen weiter mitteilte, ging die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent zurück. Bereits im Februar hatten die Statistiker vorläufige Zahlen veröffentlicht, die leicht von den jetzigen endgültigen Werten abwichen.

Gleichzeitig erfasste die Polizei auf den deutschen Straßen 2,7 Millionen Verkehrsunfälle, so viele wie noch nie seit 1991. Die Zahl der Verletzten sank im Vergleich zu 2018 um drei Prozent auch 384.000. Die Zahl der Verkehrstoten sinkt seit Jahrzehnten - mit kleinen Ausreißern. 1970 war mit mehr als 21.000 Verkehrstoten der bisherige Spitzenwert erreicht worden.

+++ 8.17 Uhr: Chinas Außenhandel legt im Juni überraschend zu +++

Chinas Außenhandel hat sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft im Juni unerwartet deutlich erholt. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, legten die Importe in die Volksrepublik im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent zu. Dies war der erste Anstieg seit Dezember. Im Mai waren die Einfuhren nach China um 16,7 Prozent eingebrochen. Die Exporte stiegen im Juni um 0,5 Prozent. Im Mai hatten die Behörden hier noch ein Minus von 3,3 Prozent verzeichnet.

Es gebe "Zeichen der Erholung und Stabilität", kommentierte der Sprecher der chinesischen Zollbehörde, Li Kuiwen, die Zahlen. Zugleich dämpfte er die Erwartungen an die weitere Entwicklung: Das äußere Umfeld sei gegenwärtig "düsterer und komplizierter", sagte er angesichts der Corona-bedingten globalen Rezession.

+++ 8.07 Uhr: Polizei geht Hinweisen zum bewaffneten Flüchtigen von Oppenau nach +++

Im Zusammenhang mit dem bewaffneten Räuber von Oppenau hat die Polizei in der Nacht ein Objekt im Raum Offenburg überprüft. Um welche Art von Gebäude es sich handelte, teilte die Polizei am Morgen noch nicht mit. Es war einer von mehreren Hinweisen über einen möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen, dem die Polizei nachgegangen ist. Gefunden haben die Beamten den 31-Jährigen dort jedoch nicht.

Der Mann hatte am Sonntag vier Polizisten in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen. Anschließend war er in den Wald geflüchtet. Die Polizei durchkämmt die Gegend um Oppenau mit mehreren Hundert Einsatzkräften, Polizeihubschraubern und Hundeführern.

+++ 7.54 Uhr: Razzien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt +++

Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu verschiedenen Gewaltdelikten hat es Razzien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gegeben. Insgesamt 17 Durchsuchungen liefen seit den frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilte. Durchsucht wurden größtenteils Wohnhäuser im Landkreis Goslar, in Osterode, Göttingen und Salzgitter in Niedersachsen sowie in Ilsenburg in Sachsen-Anhalt. Angaben, um was für Gewaltdelikte es sich handelt, machte die Polizei am Morgen zunächst nicht. Durch die Maßnahmen waren vereinzelte Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.

+++ 7.44 Uhr: Brisantes Enthüllungsbuch von Trump-Nichte darf erscheinen +++

Ein US-Gericht hat grünes Licht für die heutige Veröffentlichung eines Enthüllungsbuchs von Präsidentennichte Mary Trump gegeben. Einen Tag vor der geplanten Publikation hob ein Richter des Supreme Court im US-Bundesstaat New York am Montag (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung gegen Mary Trump auf. Die Veröffentlichung zu untersagen, würde keinem Zweck dienen, hieß es zur Begründung.

Donald Trumps jüngerer Bruder Robert hatte die Klage gegen seine Nichte damit begründet, dass Mary Trump mit dem Buch gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung verstoße, die im Zusammenhang mit der Nachlassregelung ihres Großvaters, also dem Vater des Präsidenten, geschlossen worden sei. Der Präsident hat die geplante Veröffentlichung mit Verweis auf die Vertraulichkeitsvereinbarung als rechtswidrig bezeichnet.

+++ 7.24 Uhr: Bewaffneter von Oppenau weiter auf der Flucht +++

Der bewaffnete Räuber von Oppenau ist weiter auf der Flucht. Die Polizei setze die Suche nach dem 31-Jährigen mit einem Großaufgebot fort, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der Mann hatte vier Polizisten in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen. Nach der Tat am Sonntagmorgen war er in den Wald geflüchtet. Die Polizei durchkämmt die Gegend um Oppenau mit mehreren Hundert Einsatzkräften, Polizeihubschraubern und Hundeführern.

+++ 6.38 Uhr: BDI rechnet nicht mit rascher Erholung der deutschen Wirtschaft +++

Der Bundesverband der Deutschen Industrie rechnet nicht mit einer raschen Erholung der deutschen Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie. "Der langsame Aufwärtstrend der Konjunktur ist kein Grund zum Übermut", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Frühestens 2022 werde die Volkswirtschaft wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Die "volle Konzentration" der Politik müsse sich auf die wirtschaftliche Erholung und die Stärkung der industriellen Basis richten, forderte Kempf.

+++ 6.04 Uhr: Haseloff vertritt Steinmeier bis Anfang August +++

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) übernimmt von morgen an die Befugnisse von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Vertretung laufe bis zum 2. August, teilte der Bundesrat mit. Danach übernehme Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Aufgabe bis zum 12. August. Das Grundgesetz sieht vor, dass der Präsident des Bundesrates die Befugnisse des Bundespräsidenten übernimmt, wenn dieser verhindert ist. Aktuell ist Woidke Präsident des Bundesrates, Haseloff ist Vizepräsident.

+++ 5.33 Uhr: China nennt Vorwahlen der Opposition in Hongkong "schwere Provokation" +++

China hat die von der pro-demokratischen Opposition in Hongkong abgehaltenen Vorwahlen als "schwere Provokation" bezeichnet. Der Urnengang stelle mutmaßlich einen Verstoß gegen das neue Sicherheitsgesetz sowie Hongkonger Wahlbestimmungen dar, erklärte das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in der Sonderverwaltungszone. Ungeachtet von Drohungen der Peking-treuen Hongkonger Regierung hatten am Wochenende mehr als 600.000 Bürger der Finanzmetropole an den Vorwahlen zur Regionalparlamentswahl im September teilgenommen.

Das chinesische Verbindungsbüro bezeichnete den Urnengang nun als mutmaßlichen Verstoß gegen das von starker internationaler Kritik begleitete Sicherheitsgesetz, das vor zwei Wochen in Kraft getreten war. Es erlaubt den chinesischen Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die aus ihrer Sicht die nationale Sicherheit bedrohen. Das Gesetz stellt auch einen starken Eingriff in die Autonomierechte der früheren britischen Kronkolonie dar. Hongkong waren nach dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" bei seiner Übergabe 1997 an China für 50 Jahre Sonderrechte gewährt worden, darunter Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

+++ 5.32 Uhr: Ausfuhr von Kriegswaffen auf mehr als 492 Millionen Euro gestiegen +++

Der Wert der in den ersten vier Monaten aus Deutschland ausgeführten Kriegswaffen ist auf mehr als 492 Millionen Euro gestiegen. Der Anteil von Nato-Staaten daran habe bis einschließlich April 182 Millionen Euro betragen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen mit. Die Antwort liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. An Staaten, die der Nato gleichgestellt sind, gingen demnach Rüstungsgüter im Wert von rund 5,6 Millionen, an EU-Staaten Lieferungen im Umfang von rund 51,6 Millionen Euro.

+++ 5 Uhr: Grüne wollen bei Regierungsbeteiligung Tempolimit auf Autobahnen durchsetzen +++

Die Grünen wollen bei einer Regierungsbeteiligung im Bund als eine der ersten Maßnahmen ein flächendeckendes Tempolimit auf den Autobahnen einführen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung solle bei 130 Stundenkilometern liegen, sagte Parteichef Robert Habeck dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Das Tempolimit sei "wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen dabei sind". Einwände, das Tempolimit stelle eine ungebührliche Einschränkung der bürgerlichen Freiheit dar, wies Habeck zurück. "Es gibt kein Recht auf Rasen in Deutschland", sagte er. Auch die SPD unterstützt ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen, Widerstand dagegen gibt es in der Union. Erst im Februar war im Bundesrat ein Vorstoß für eine generelle Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen gescheitert.

+++ 4.57 Uhr: Foto von US-Senator Cruz ohne Maske im Flieger sorgt für Wirbel +++

Ein Foto des US-Senators Ted Cruz ohne Atemschutzmaske im Flugzeug sorgt in den USA für Aufregung. Das Bild zeigt, wie der Republikaner aus Texas einen Kaffeebecher und ein Handy in den Händen hält, eine Maske ist in seiner Nähe nicht zu sehen. Die Fluggesellschaft American Airlines (AA) teilte mit, sie habe Kontakt zu Cruz aufgenommen, um diesen nachträglich über ihre Corona-Vorschriften zu informieren. An Bord aller AA-Flüge gelte eine Maskenpflicht, betonte die Airline. Sie machte keine Angaben dazu, während welchen Fluges das Foto von Cruz gemacht wurde und ob der 49-Jährige eine Maske trug, wenn er nicht gerade seinen Kaffee trank.

Das Tragen von Atemschutzmasken hat sich in den USA zu einer hochpolitischen Angelegenheit entwickelt. Viele republikanische Politiker und politisch konservative Bürger lehnen Mund-Nasen-Bedeckungen ab, weil sie diese für übertrieben halten. US-Präsident Donald Trump trug über Monate hinweg nie eine Maske. Am vergangenen Samstag war er dann erstmals erstmals mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen, als er ein Militärkrankenhaus besuchte. Cruz ist ein wichtiger Verbündeter Trumps im Kongress in Washington.

+++ 1.51 Uhr: Persönliche Daten von Kabarettistin Idil Baydar offenbar von Polizeirechner abgerufen+++

In einem weiteren Fall von rechtsextremen Bedrohungen soll es eine unberechtigte Datenabfrage von einem Rechner der hessischen Polizei gegeben haben. Die "Frankfurter Rundschau" berichtet unter Berufung auf einen internen Polizeivermerk, von dem Computer seien persönliche Daten der Kabarettistin Idil Baydar abgerufen worden. Die Polizei gehe auch dieser Datenabfrage nach. Baydar wird dem Blatt zufolge seit Monaten von Rechtsextremisten mit Schmäh- und Drohschreiben überzogen. Sie ist die dritte Prominente, bei der es laut Medienberichten unberechtigte Datenabfragen bei der hessischen Polizei gegeben haben soll. Zuvor war über Abfragen persönlicher Daten der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und der hessischen Linken-Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler berichtet worden. Auch sie erhielten rechtsextreme Drohschreiben.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, Nadja Niesen, sagte der "FR", es gebe "weitere Geschädigte" in dem gegen Unbekannt geführten Ermittlungsverfahren. Etwaige Namen würden aber "weder genannt noch bestätigt". Die jeweiligen Drohmails wiesen "Ähnlichkeiten in Aufbau und Wortlaut auf". Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte vergangene Woche einen Sonderermittler zu den Drohmails eingesetzt.

+++ 1.23 Uhr: Brutaler Polizeieinsatz gegen schwarze Frau in Brasilien sorgt für Empörung +++

In Brasilien sorgt ein Vorfall für Empörung, bei dem ein Polizist einer schwarzen Frau den Fuß in den Nacken gestemmt und sie auf den Boden gedrückt hat. Wie in einem Handyvideo zu sehen ist, hebt der Militärpolizist in einem Moment sogar den anderen Fuß, um anscheinend sein ganzes Körpergewicht in den Fuß zu legen, mit dem er die Frau mit dem Gesicht nach unten niedergedrückt hält. Sie habe vier Mal das Bewusstsein verloren, sagte die 51-Jährige dem Sender TV Globo. Ihren Namen wollte sie aus Furcht vor Repressalien durch die Sicherheitsbehörden nicht nennen. Die brasilianische Militärpolizei ist für ihr oftmals brutales Vorgehen bekannt.

Der Vorfall in São Paulo ereignete sich bereits Ende Mai, wurde aber erst jetzt durch das von TV Globo gezeigte Handyvideo bekannt. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaats São Paulo wurden die an dem Vorfall beteiligten Beamten vom Dienst suspendiert und eine Untersuchung gegen sie eingeleitet. Die Szene in São Paulo erinnert an den Tod des Afroamerikaners Georg Floyd in der US-Stadt Minneapolis.

+++ 0.48 Uhr: Leichnam von US-Schauspielerin Naya Rivera in See gefunden +++

Nach sechstägiger Suche ist der Leichnam der US-Schauspielerin Naya Rivera in einem See in Kalifornien gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 33-Jährige bei einem Badeunfall ertrunken ist, wie der Polizeichef des Verwaltungsbezirks Ventura, Bill Ayub, mitteilte. Die erste Untersuchung des Leichnams habe keine Hinweise auf Gewaltanwendung durch einen anderen Menschen oder Suizid ergeben.

Die aus der Musical-Fernsehserie "Glee" bekannte Schauspielerin wurde seit einem Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn vermisst. Rivera hatte das Boot am Mittwoch vergangener Woche am Piru-See nahe der US-Westküstenmetropole Los Angeles gemietet. Der Junge wurde allein, aber unversehrt in dem Boot gefunden.

+++ 0.34 Uhr: Drei Angeklagte in Türkei wegen Anschlags zu lebenslanger Haft verurteilt +++

Ein türkisches Gericht hat zwei Männer und eine Frau wegen eines Bombenschlags in Istanbul im Jahr 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt. Alle drei Angeklagte wurden am Montag des Mordes schuldig befunden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet. Die beiden Männer wurden zudem wegen "Verletzung der Verfassung" verurteilt. Vier andere Verdächtige wurden unter richterlicher Aufsicht freigelassen. Bei dem Anschlag auf einen Polizeibus im Zentrum von Istanbul waren zwölf Menschen getötet worden. Sechs der Opfer waren Polizeibeamte, bei den sechs weiteren handelte es sich um Zivilisten. Zu der Tat bekannten sich die Freiheitsfalken Kurdistans (TAK). Das Attentat sei ein Akt der Rache für die Einsätze der türkischen Armee im kurdischen Südosten des Landes gewesen, erklärte die Gruppe.