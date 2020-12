Haftstrafe für Hongkonger Aktivist Joshua Wong +++ Klage gegen Trump soll Vernichtung von Schriftverkehr verhindern +++ Wahlbeamter warnt Trump vor Hetze - "Jemand wird getötet werden" +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

+++ Zwei Verletzte durch Messerattacke in Den Haag +++

Im niederländischen Den Haag hat ein Unbekannter zwei Passanten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Das hat die Polizei in Den Haag via Twitter bekannt gegeben. Der Vorfall soll sich gegen 12 Uhr in der Großen Marktstraße im Zentrum der Stadt ereignet haben und steht möglicherweise mit einem Brand in einem Supermarkt am Großen Markt in Zusammenhang, der den Hilfsdiensten gleichzeitig gemeldet wurde. Der Täter habe die Flucht ergriffen, die Fahndung sei eingeleitet, teilte die Polizei mit. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Motiv und Hintergrund der Tat sind zur Stunde noch völlig unbekannt.

Zojuist rond 12.00 uur kregen wij een melding van een steekincident in een winkel aan de Grote Marktstraat #DenHaag . Op dit moment is bekend dat er twee gewonden zijn. Verdachte is weggevlucht. De ambulance is onderweg en gaat hulp verlenen. De politie start een onderzoek. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 2, 2020

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.15 Uhr: Slowakischer Journalistenmörder muss 25 Jahre ins Gefängnis +++

Das Oberste Gericht der Slowakei hat den Mörder des slowakischen Investigativ-Journalisten Jan Kuciak zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie Gerichtssprecherin Alexandra Vazanova der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist dieses Urteil der Berufungsinstanz gegen den Ex-Soldaten Miroslav Marcek rechtskräftig und kann nicht mehr angefochten werden. Er hatte im Januar 2020 gestanden, Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova im Februar 2018 durch Schüsse in Kopf und Brust getötet zu haben. Das Höchstgericht korrigierte mit seiner Entscheidung ein milderes Urteil des für organisierte Kriminalität zuständigen Sondergerichts in Pezinok bei Bratislava. Die dortigen Richter hatten Marcek im April zu 23 Jahren verurteilt, weil sie ihm als mildernd anrechneten, dass er geständig war und den Ermittlern wertvolle Informationen zu vermutlichen Auftraggebern lieferte.

+++ 12.22 Uhr: Zwei Passanten in Den Haag mit Messer verletzt +++

+++ 12.21 Uhr: Cloud-Spezialist Salesforce kauft Kommunikationsdienst Slack für fast 28 Milliarden Dollar +++

Der Cloud-Anbieter Salesforce setzt auf den weltweiten Trend zum Homeoffice und kauft für fast 28 Milliarden Dollar den Kommunikationsdienst Slack. Es ist der größte Zukauf in der Geschichte von Salesforce, das Unternehmen in San Francisco zahlt 27,7 Milliarden Dollar (23 Milliarden Euro). Salesforce greift damit direkt den Konkurrenten Microsoft an. Die zuständigen Behörden müssen den Kauf noch genehmigen. Salesforce kündigte an, Slack mit weiteren Funktionen auszustatten. Mit der Software können Nachrichten ausgetauscht werden, zudem sind Unterhaltungen mit einzelnen oder in einer Gruppe möglich. Slack Technologies war 2009 im kanadischen Vancouver gegründet und später nach San Francisco verlegt worden.

+++ 11.16 Uhr: Möglicher Koalitionsbruch: Entscheidung zu Rundfunkbeitrag in Sachsen-Anhalt vertagt +++

Im Streit um den Rundfunkbeitrag ist ein vorzeitiges Aus der schwarz-rot-grünen Koalition in Sachsen-Anhalt vorerst abgewendet. Der Medienausschuss vertagte eine Abstimmung über eine Beschlussempfehlung für den Landtag in Magdeburg. Am Mittwoch kommender Wodche wollen die Medienexperten erneut zusammenkommen. Das Parlament soll dann voraussichtlich Mitte Dezember abschließend über den Staatsvertrag zum Rundfunkbeitrag abstimmen. CDU, SPD und Grüne sind derzeit beim Thema tief gespalten. Einigen sie sich nicht, gilt ein getrenntes Votum im Medienausschuss als wahrscheinlicher Anstoß für ein vorzeitiges Ende der Koalition.

+++ 11.08 Uhr: Verfassungsgericht spricht Thailands Ministerpräsidenten frei +++

Das Verfassungsgericht in Bangkok hat den thailändischen Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha vom Vorwurf des Interessenkonflikts freigesprochen. Im schlimmsten Fall hätte das Verfahren den Regierungschef das Amt kosten können. Prayut wurde vorgeworfen, weiter in einem Haus der Armee zu wohnen, obwohl er schon vor Jahren seinen Posten als Militärführer aufgegeben hatte. Medienberichten zufolge bezahlt er bis heute keine Miete. Prayut hatte betont, er lebe aus Sicherheitsgründen zusammen mit seiner Familie in dem Haus.

Es ist die staatliche Pflicht, die Sicherheit des Ministerpräsidenten und seiner Familie und ein sicheres Zuhause mit Privatsphäre zu gewährleisten", sagte der Richter am Mittwoch zur Begründung. Die Klage war von der oppositionellen Pheu-Thai-Partei vor Gericht eingereicht worden. Das Urteil wurde live in sozialen Netzwerken übertragen. Das Verfassungsgericht hatte Regierungskritiker davor gewarnt, in der Nähe des Gerichtsgebäudes zu demonstrieren.

+++ 10.37 Uhr CDU-Politiker Bosbach wird zum ersten Mal Großvater +++

Schöne Nachrichten für CDU-Politiker Wolfgang Bosbach: Der 68-Jährige wird zum ersten Mal Großvater, wie er der Zeitschrift "Bunte" verriet. "Anfang Mai bekommt meine Tochter Viktoria ihr erstes Kind, darüber freue ich mich wie Bolle. Ich möchte doch so gern Opa werden." Als die Nachricht vom Nachwuchs kam, habe er "ein paar Tränen vergossen. Vor Freude", so Bosbach. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete spricht immer wieder offen über seine Krebserkrankung, sagte jetzt der "Bunte": "Ich lebe im Hier und Jetzt und denke nicht daran, was kommen könnte. Warum sollte ich Angst vor dem Tod haben? Wenn er kommt, bin ich ja weg."

+++ 10.12 Uhr: Zwei Menschen nach Bootsunglück vor Lesbos vermisst +++

Nach dem Kentern eines Bootes mit 34 Migranten an Bord werden vor der griechischen Insel Lesbos zwei Frauen vermisst. 32 andere Menschen, darunter auch vier Kinder, seien von den Besatzungen der griechischen Küstenwache und der europäischen Grenzschutzagentur Frontex aus den Fluten gerettet worden. Dies berichtete der staatliche Rundfunk (ERT-Nordägäis) am Mittwoch.

Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste zu den griechischen Inseln und damit in die EU zu bringen. Bis zum 29. November haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR) 9450 Migranten übergesetzt. Die Zahl der Migranten ist aber wegen scharfer Kontrollen der griechischen Küstenwache dieses Jahr stark zurückgegangen. Im Vorjahr hatten knapp 60.000 Menschen auf dem Seeweg die griechischen Inseln im Osten der Ägäis erreicht. 70 Menschen sind dabei nach UNHCR-Angaben ertrunken.

+++ 9.06 Uhr: Minister: Todesfahrt mit Auto schwer zu verhindern +++

Eine Amokfahrt wie in der Trierer Innenstadt lässt sich nach den Worten des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) nur schwer verhindern. "Wenn das Auto zur Mordwaffe wird, dann ist es schwierig zu sagen als Staat, das können wir zu 100 Prozent unterbinden. Nein, das können wir nicht", sagte er in einem Interview im Deutschlandfunk. "Wie wollen Sie etwas verhindern, wenn ein Mensch sich entscheidet, sich ins Auto zu setzen und gezielt Menschen anzugreifen."

Es wäre schwierig, eine Großstadt so abzusperren, dass man mit einem Fahrzeug nirgendwo Menschen angreifen könnte - "nicht vor Schulen, nicht vor Kitas, nicht in Fußgängerzonen, nicht vor Busbahnhöfen", sagte Lewentz. "Eine Fußgängerzone ist allein deswegen befahrbar, weil natürlich dort viele Geschäfte sind, die permanent Lieferverkehre bekommen." Diese Bereiche müssten außerdem für Rettungsfahrzeuge offen sein.

Der Minister zeigte sich auch einen Tag nach der Tat mit fünf Todesopfern und vielen Verletzten sehr betroffen. "Das sitzt tief in einem", sagte Lewentz. "Das geht an keinem vorbei, natürlich auch an keinem Innenminister."

+++ 9.01 Uhr: Umsatz im Einzelhandel steigt kräftig +++

Angesichts der Konsumfreude der Verbraucher erholt sich der Einzelhandel weiter von der Corona-Krise. Im Oktober erzielte die Branche in Deutschland preisbereinigt 8,2 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Zum Vormonat September wuchsen die Erlöse um 2,6 Prozent. Das Niveau vor der Corona-Krise im Frühjahr hat der Einzelhandel damit schon weit übertroffen, erklärte die Wiesbadener Behörde: Gemessen am Februar, dem Monat vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland, war der Umsatz im Oktober real 5,9 Prozent höher.

Die Erholung der Branche verläuft aber sehr unterschiedlich. Gute Geschäfte im Oktober machte etwa der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren (real plus 7,3 Prozent zum Vorjahr). Auch der Handel mit Einrichtung, Haushaltsgeräten und Baubedarf nahm deutlich zu - mit gut 14 Prozent Umsatzplus. Im Internet- und Versandhandel schossen die Erlöse sogar um fast 30 Prozent hoch.

+++ 8.39 Uhr: Hongkonger Demokratie-Aktivist Wong zu Haftstrafe verurteilt +++

Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter sind für das Organisieren eines Protests zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Hongkonger Gericht verurteilte Wong zu einer Haftstrafe von 13,5 Monaten. Die ebenfalls bekannten Aktivisten Agnes Chow und Ivan Lam müssen für zehn beziehungsweise sieben Monate ins Gefängnis. Die drei Demokratie-Aktivisten hatten zuvor gestanden, im Juni des Vorjahres, als es in Hongkong beinahe tägliche Proteste gegen die Regierung gab, an der Organisation einer nicht genehmigten Versammlung vor dem Hongkonger Polizeipräsidium mitgewirkt zu haben.

+++ 7.43 Uhr: Euro auf höchstem Stand seit zweieinhalb Jahren +++

Der Euro hat seinen Höhenflug fortgesetzt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2084 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig im Mai 2018. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1968 Dollar festgesetzt. Der Euro profitiert derzeit von einer Schwäche des US-Dollar. Vor allem die Aussicht auf Impfstoffe gegen das Coronavirus treibt Anleger aus der globalen Reservewährung Dollar. Der Euro als zweitgrößte Währung der Welt profitiert von dieser Entwicklung.

+++ 7.37 Uhr: Venezuelas Oppositionschef dringt auf weitere Sanktionen gegen Maduro +++

Der venezolanische Oppositionschef Juan Guaidó hofft im Machtkampf mit Präsident Nicolás Maduro auf eine konsequente Rückendeckung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Die neue US-Regierung müsse in Absprache mit der EU und den lateinamerikanischen Ländern den Druck auf Maduro aufrechterhalten, sagte Guaidó am Montag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Sie sollten die Sanktionen nicht nur verschärfen, sondern auch untereinander angleichen, um zu verhindern, dass die Diktatur sie umgehen kann."

+++ 6.48 Uhr: Vor Saisonstart: Aida Cruises rechnet mit Erholung der Branche +++

Vor dem für Samstag geplanten Saisonneustart der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises auf den Kanarischen Inseln hat sich Vorstandschef Michael Thamm zuversichtlich über die Zukunft der Branche gezeigt. Noch im Dezember soll das zweite Schiff in der Region starten. "Wir gehen auch davon aus, dass wir im Frühjahr alle 14 Schiffe wieder in Fahrt haben werden", sagte Thamm der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 6.43 Uhr: Kapitän muss nach tödlichem Schiffsbrand in Kalifornien vor Gericht +++

Mehr als ein Jahr nach einer tödlichen Brandkatastrophe auf einem Schiff vor der Küste Kaliforniens muss sich der Kapitän wegen fahrlässiger Tötung in 34 Fällen vor Gericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der 67-Jährige am Dienstag formal beschuldigt. Weil er für die Sicherheit des Schiffes, der Besatzung und der Passagiere verantwortlich gewesen sei, müsse er für seine "Fehler, Versäumnisse und Pflichtverletzungen" zur Rechenschaft gezogen werden.

+++ 5.30 Uhr: Klage gegen Trump soll Vernichtung von Schriftverkehr verhindern +++

Mit einer Klage gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump wollen Wissenschaftler die Vernichtung von E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und anderem Schriftverkehr aus seiner Präsidentenzeit verhindern. In der am Dienstag bei einem Gericht in Washington eingereichten Klage werden dem Amtsinhaber und dem Weißen Haus vorgeworfen, gegen ein Gesetz zum Erhalt jeglicher Korrespondenz des Präsidenten (Presidential Records Act) verstoßen zu haben. Die geplante oder vollzogene Vernichtung von Akten ohne formelle Mitteilung an den Archivar der Vereinigten Staaten oder den Kongress sei rechtswidrig, heißt es darin.

+++ 5.08 Uhr: US-Justizminister: keine Beweise für weit verbreiteten Wahlbetrug +++

Das US-Justizministerium hat nach Angaben von Ressortchef William Barr bislang keine Beweise für den von Präsident Donald Trump behaupteten Wahlbetrug im großen Stil gefunden. "Bis heute haben wir keinen Betrug in einem Ausmaß gesehen, der zu einem anderen Wahlergebnis hätte führen können", sagte Barr am Dienstag der amerikanischen Nachrichtenagentur AP. Barrs Äußerungen sorgten für Aufsehen, zeigt er sich doch normalerweise hochgradig loyal gegenüber Trump. Nun widersprach er ihm direkt.

Der republikanische Amtsinhaber hat seine Niederlage noch immer nicht eingeräumt und behauptet weiterhin, sein demokratischer Herausforderer Joe Biden habe die Wahl am 3. November nur wegen massiven Betrugs gewonnen. Belastbare Beweise hat Trump nicht vorgelegt. Er versucht mit einer Klagewelle, das Wahlergebnis anzufechten. US-Gerichte haben aber bereits zahlreiche Klagen abgeschmettert. Biden soll am 20. Januar als Präsident vereidigt werden.

+++ 5.04 Uhr: Familiennachzug - Außenamt großzügiger bei Sprachkenntnissen +++

In der Corona-Krise legt das Auswärtige Amt die Sprach-Anforderungen für den Nachzug von Ehepartnern nach Deutschland etwas weiter aus. Das geht aus Angaben von Staatsminister Niels Annen (SPD) im inzwischen veröffentlichten Protokoll einer Bundestagssitzung in der vergangenen Woche hervor. Für den Nachzug von Bürgern aus Nicht-EU-Staaten ist normalerweise eine der Voraussetzungen, dass "der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann", wie es im Aufenthaltsgesetz heißt. Für Bürger der 27 EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen ist der Nachzug generell einfacher.

+++ 3.52 Uhr: Ex-Wahlkampfmanager: Trump hat wegen mangelnder Empathie verloren +++

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hätte nach Ansicht seines ehemaligen Wahlkampfmanagers mit einem "Erdrutschsieg" gegen Joe Biden gewinnen können, hätte er in der Corona-Pandemie Einfühlungsvermögen gezeigt. "Ich denke, die Menschen hatten Angst", sagte Brad Parscale am Dienstag (Ortszeit) in einem Interview des Senders Fox News. Es sei ein Fehler gewesen, auf die Wiedereröffnung der Wirtschaft zu dringen, während die Menschen Angst gehabt hätten. Parscale äußerte die Vermutung, dass viele potenzielle Wähler einen einfühlsamen Präsidenten erleben wollten, was er Trump auch gesagt habe. "Er wählte einen anderen Weg."

+++ 3.35 Uhr: Wahlbeamter warnt Trump vor Hetze - "Jemand wird getötet werden" +++

Ein leitender Mitarbeiter der Wahlbehörde in Georgia hat angesichts der anhaltenden Anzweiflung des Wahlergebnisses und Gewaltandrohungen gegen mit der Wahl befasste Personen einen eindringlichen Appell an den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gerichtet. "Zeigen Sie Größe, hören Sie auf. Schreiten Sie ein, sagen Sie Ihren Unterstützern: Seid nicht gewalttätig. Hört auf zu drohen. All das ist falsch, es ist nicht amerikanisch", sagte Gabriel Sterling am Dienstag (Ortszeit) in Atlanta bei einer Erklärung vor der Presse. An Trump gerichtet sagte der Beamte: "Sie haben das Recht, vor Gericht zu ziehen. Wozu Sie nicht in der Lage sind, (...) ist damit aufzuhören, Menschen dazu zu bringen, mögliche Gewalttaten zu begehen." Sterling warnte: "Jemand wird verletzt werden. Jemand wird angeschossen werden. Jemand wird getötet werden."

+++ 01:26 Uhr: Rom verbannt umstrittene Pferdekutschen in Parks +++

Rom verbannt seine umstrittenen Pferdekutschen von der Straße in drei große Parks. Bürgermeisterin Virginia Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung sprach nach einem Beschluss des Gemeinderats am Dienstag von einem "historischen Meilenstein" für eine moderne und tier- und umweltfreundliche Stadt.Über die Pferdekutschen, die sogenannten Botticelle, war in der italienischen Hauptstadt seit Jahren gestritten worden. Der Beschluss des Gemeinderats sieht nun vor, dass die Kutschen, die bisher Touristen zu Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum kutschierten, nun nur noch in drei großen Parkanlagen fahren dürfen.

+++ 1.15 Uhr: Polizei nimmt mächtigsten slowakischen "Oligarchen" fest +++

Die slowakische Polizei hat am Dienstag einen der reichsten und einflussreichsten Männer des EU-Landes festgenommen. Gegenüber Journalisten behauptete Jaroslav Hascak, er wisse selbst nicht, was ihm vorgeworfen werde. Medien werteten die Festnahme des Chefs der Finanzgruppe Penta hingegen als bisher spektakulärsten Schlag im Zuge einer Verhaftungsserie, die vom Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak im Februar 2018 ausgelöst worden war. Hascak gilt seit über zwanzig Jahren als der mächtigste der sogenannten Oligarchen, die sich systematisch Gefallen von Politikern erkauft haben sollen. Das Nachrichtenportal Aktuality.sk, für das Kuciak gearbeitet hatte, berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, Hascak sei ein Tarngeschäft nachgewiesen worden, mit dem er den Kauf eines Beweismittels verschleiert habe.