Tropische Hitze wird in den kommenden Tagen ganz Deutschland in Atem halten. Während die einen freihaben und versuchen, sich mit Eiscreme und Getränken zu erfrischen, müssen andere ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Einer von ihnen ist Landwirt Rainer Lauber, der am Dienstag sein Haferfeld aberntete. Er beobachtet den aktuellen Zustand seiner Felder ganz genau, wie er am Dienstag in Gründau bei Frankfurt am Main erklärte: "Sicherlich ist alles sehr trocken. Kleine Funken oder Glasscherben werden das in Richtung Brandgefahr beschleunigen, erhöhen. Ansonsten denke ich, dass - bis zum Ende der Woche sollte wieder Regen einsetzen - der Großteil der Ernte eingefahren ist." Und auch Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, ist von der vorhergesagten Hitzewelle geradezu beeindruckt: "Also, diese Hitzewelle, die wir jetzt erwarten, die geht wirklich in die Geschichte ein. Ich bin jetzt 62 Jahre, und so was habe ich als Meteorologe in Deutschland noch nie erlebt, dass wir drei Tage am Stück 40 Grad erwarten, Nächte von 20, 25 Grad, fünf Stück in Folge, das gab es so noch nie in Deutschland. Und das ist eine Folge der Klimaerwärmung, die wir jetzt spüren, mit entsprechend extremen Auswirkungen für die Bevölkerung. Aber auch die Landwirtschaft wird leiden, die Waldbrandgefahr wird weiter steigen, die Dürre, die ja schon extrem ist in einigen Regionen in Deutschland, wird sich bei diesen Hitze-Temperaturen und Trockenheit noch weiter intensivieren." Und wenn nach den heißen Tagen, auch in den Nächten die Temperaturen nicht mehr unter 20 Grad sinken, dann sprechen Meteorologen von tropischen Bedingungen. Der Tipp an heißen Tagen lautet dann möglichst in den kühleren Momenten des frühen Morgens zu lüften und bei Bedarf kalt zu duschen. Über Tag sollte man die Fenster abdunkeln und versuchen, gegebenenfalls mit Ventilatoren für Erleichterung zu sorgen. Für große Freude sorgt dieses Hochsommerwetter natürlich bei allen Leuten, die sich ihre Abkühlung in Schwimmbädern oder Badeseen holen können.