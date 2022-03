Die Menschen in den Niederlanden haben die vergangenen 200 Jahre einen außergewöhnlichen Wachstumsschub erlebt – doch damit ist nun Schluss.

In keinem anderen Land der Welt werden die Menschen so groß wie in den Niederlanden. Doch das Wachstum scheint eine Grenze erreicht zu haben. Aktuelle Statistiken zeigen, dass die Niederländer seit einiger Zeit sogar schrumpfen.

Noch vor 200 Jahren zählten die Niederländer zu den Europäern mit der geringsten Körpergröße. Damals lebten in Schweden, Norwegen und den USA die größten Menschen. Wie alle anderen Industrienationen haben auch die Niederlande in der Moderne einen Trend zu mehr Körpergröße verzeichnet.

Dort hielt der Wachstumsschub allerdings besonders lang an, wie eine Studie der "London School of Hygiene and Tropical Medicine" zeigt.

Verblüffendes Wachstum in den Niederlanden

Über die vergangenen zwei Jahrhunderte haben die Einwohner der Niederlande insgesamt rund 20 Zentimeter Körpergröße zugelegt. Ein Wachstum, das selbst Evolutionsbiologen verblüfft. Denn was genau zu dieser Entwicklung geführt hat, kann die Forschung nicht eindeutig bestimmen. Gewiss ist nur, dass die Körpergröße aus einem Zusammenspiel von Genen und Umwelt entsteht.

Was genau zum Größenzuwachs der Niederländer geführt hat, können Forscher bis heute nicht erklären. © Kolvenbach / Imago Images

Eine ausgewogene Ernährung, ein funktionierendes Gesundheitssystem und möglichst wenig soziale Unterschiede in der Bevölkerung könnten die ausschlaggebenden Faktoren sein, die das Wachstum fördern. Das seien Aspekte, die sich laut Studienautor Gert Stulp in den Niederlanden in den vergangenen 200 Jahren verbessert hätten – im Gegensatz zu den USA, wo eher eine gegenteilige Entwicklung zu beobachten war. Im selben Zeitraum gewannen die Nordamerikaner gerade einmal sechs zusätzliche Zentimeter.

In der Untersuchung wurde außerdem festgestellt, dass hochgewachsene Männer und Frauen in den Niederlanden mehr Nachwuchs bekommen als kleinere Menschen. Dazu hatten die Experten Material aus einer nationalen Biodatenbank ausgewertet, die unter anderem den Fortpflanzungserfolg von über 90.000 Niederländern über mehrere Jahrzehnte dokumentiert hat.

Niederlande: Größere Menschen bekamen mehr Kinder

Von 1935 bis 1967 war eine Korrelation zwischen überdurchschnittlicher Körpergröße und Anzahl der Kinder zu sehen. Da die Körpergröße zum Erbgut gehört, bekamen große Menschen in dem Zeitraum nicht nur viele, sondern auch große Kinder, was die Durchschnittsgröße der Niederländer noch weiter anhob. Ernährung und Gesundheit der Mutter während der Schwangerschaft wirkt sich ebenfalls auch die Körpergröße der Sprösslinge aus.

"Viele Studien weltweit bestätigen, dass beispielsweise Kinder, die eine eiweißreiche Kost mit viel Milch zu sich nehmen, später im Leben größer sind", zitiert die "Deutsche Welle" den Forscher Elio Riboli vom "Imperial College London". Trotz der bisherigen Erkenntnisse weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass es sich um einen spärlichen Datensatz handelt und viele Thesen bisher nur auf Spekulationen basieren.

Niederländer werden kleiner

Vor rund 40 Jahren erreichte der Größenzuwachs der Niederländer den bisherigen Höhepunkt. Das zeigt eine Umfrage des Zentralamtes für Statistik (CBS), bei der 719.000 Niederländer im Alter von 19 bis 60 ihre Körpergröße angaben. Die Auswertung der Daten ergab, dass die um 1980 geborenen Einwohner des Landes die größten sind. Männer erreichen im Durchschnitt eine Höhe von 184 Zentimetern, bei Frauen sind es 170 Zentimeter. Damit scheint ein Plateau erreicht zu sein.

Bei Kindern, die nach 1980 in den Niederlanden auf die Welt kamen, nimmt die Körpergröße ab. © Ulrich Baumgarten / Picture Alliance

Der Trend geht sogar rückwärts: Männer des Jahrgangs 2001 haben durchschnittlich einen Zentimeter und Frauen 1,4 Zentimeter Körpergröße verloren. Das Amt vermutet, dass der Rückgang teilweise an der Zuwanderung von Bevölkerungsgruppen liegt, die kleiner als der niederländische Durchschnitt sind und somit auch kleineren Nachwuchs bekommen.

"Aber auch bei den Generationen, bei denen beide Elternteile oder alle vier Großeltern in den Niederlanden geboren wurden, stagnierte das durchschnittliche Wachstum", zitiert der "Guardian" die Behörde. Über die Ursachen, die hinter dem Rückgang stecken, können die Wissenschaftler nur Vermutungen anstellen. Die Ernährung könnte wiederum ein entscheidender Punkt sein. Ein Mangel an Nährstoffen könnte für den Größenverlust mit verantwortlich sein.

Niederlande noch auf dem ersten Platz

"Es wird angenommen, dass dies der Grund ist, warum die Amerikaner schrumpfen: schlechte Ernährung, mehr Kalorien und weniger Nährstoffe", sagt Sozialwissenschaftler Stulp dem "Guardian". Auch einen möglichen Einfluss der Finanzkrise 2007 schließt er nicht aus. Die wirtschaftlichen Folgen könnten dazu geführt haben, "dass einige Kinder unter schlechteren Bedingungen aufgewachsen sind als in früheren Jahrgängen".

Beweisen lassen sich die Vermutungen jedoch nicht. Noch führen die Niederlande das Ranking an, wie sowohl die nationale Statistik als auch das "Imperial College of London" belegen. Die folgenden Plätze nehmen Montenegro und Dänemark ein. Deutschland liegt auf Platz 25.

