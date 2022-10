Sehen Sie im Video: Zweimal gestrandet: Orca verendet an der niederländischen Küste









STORY: In den Niederlanden ist am Wochenende ein Orca verendet, nachdem er an einem Strand angespült wurde. Tierschützer hatten das Tier zunächst bei Cadzand in der Provinz Zeeland entdeckt und wieder in tieferes Wasser gezogen. Als der Orca jedoch ein zweites Mal an den Strand schwamm, konnten die Retter nichts mehr für ihn tun. Das Tier wird nun in der Universität Utrecht untersucht. Die Forscher wollen die genaue Todesursache und eventuelle Ursachen für die Strandung herausfinden. Nach Angaben der Wissenschaftler war der Orca 5,17 Meter lang und etwa zwei Tonnen schwer. Die Tiere sind die größten Meeressäuger aus der Familie der Delfine.

