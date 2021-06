Heuballen sind für viele Menschen in der Agrarwirtschaft täglicher Arbeitsgegenstand. Einem Mann in Niedersachsen wurden sie zum Verhängnis. (Symbolbild)

Eine Reihe herabstürzender Heuballen hat einen 27-Jährigen in Niedersachsen das Leben gekostet. Wie das passieren konnte, ist bislang ungeklärt.

Im niedersächsischen Isterberg haben herabstürzende Heuballen einen 27-Jährigen bei der Arbeit tödlich verletzt. Der Mann aus Schüttorf war am Dienstagabend allein damit beschäftigt, Heuballen umzuladen und unter einem Dach in etwa sieben Meter Höhe einzulagern, wie die Polizei in Lingen am Mittwoch mitteilte.

Warum die Heuballen plötzlich hinabstürzten, ist unklar

Aus bislang ungeklärter Ursache hätten sich mehrere der Ballen gelöst und seien auf den darunter arbeitenden 27-Jährigen gefallen, so die Polizei. Der Mann wurde demnach so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort starb. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nach Polizeiangaben nicht vor.

