Im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels H. hat die Verteidigung am Mittwoch eine Verurteilung für 55 Fälle wegen Mordes und für 14 Fälle wegen versuchten Mordes gefordert. In 31 Fällen verlangte sie einen Freispruch. Als Gesamtstrafe sei eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, forderten die Anwältinnen von Niels H. in ihrem Plädoyer am Landgericht Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft forderte hingegen eine Verurteilung wegen Mordes in 97 Fällen. Ursprünglich waren H. 100 Morde an den Krankenhäusern Delmenhorst und Oldenburg zur Last gelegt worden. Weil die Staatsanwaltschaft in drei Fällen keine eindeutigen Beweise für eine Mordtat sah, plädierte sie in diesen Fällen auf Freispruch. In den übrigen Fällen hält die Staatsanwaltschaft es für erwiesen, dass H. Herzstillstände bei den Patienten herbeiführte, um zu beweisen, dass er sie wieder reanimieren konnte. Er hatte vor Gericht zahlreiche Taten eingeräumt und einige wenige ausdrücklich bestritten. In vielen Fällen gab er auch an, sich nicht erinnern zu können. Seine mutmaßlichen Opfer waren zwischen 34 und 96 Jahre alt. Die Fälle sollen sich in den Jahren 2000 bis 2005 ereignet haben. Am Mittwoch nutzte Niels H. die Möglichkeit zu einem Schlusswort. Melanie Bitter, Sprecherin am Landgericht Oldenburg: "Zum einen hat er die Gelegenheit genutzt, sich noch mal ausdrücklich zu entschuldigen bei den von dem Verfahren Betroffenen. Und diesen Kreis hat er recht weit gezogen, er hat nicht nur die Angehörigen gemeint, sondern ausdrücklich beispielsweise auch ehemalige Kollegen von sich. Dann hat der Angeklagte noch einmal betont, dass das Verfahren für ihn niemals als Vehikel gedacht war, sich darzustellen oder in einem guten Licht zu erscheinen und dass er im Gegensatz zu dem Eindruck, den er vielleicht erweckt hat seine Taten sehr wohl bereut und er hat sein letztes Wort geschlossen mit dem Appell an die Bevölkerung, dieses Verfahren und vor allem ihn selbst als Einzelfall zu betrachten und nicht das Vertrauen in Ärzte und Pfleger zu verlieren, die jeden Tag ihr Bestes geben." Das Verfahren gilt als einer der größten Mordprozesse in der Nachkriegsgeschichte. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.