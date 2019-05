Der Ex-Gouverneur von Kalifornien und Schauspieler Arnold Schwarzenegger gehörte zu den Ehrengästen, die für die Trauerfeier für den verstorbenen Formel 1- Weltmeister Niki Lauda nach Wien gekommen waren. Auch der amtierende Formel-1-Weltmeister Louis Hamilton erwies Lauda die letzte Ehre. Ebenso wie der vom Parlament gestürzte ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Bundespräsident des Landes, Alexander Van der Bellen. Zuvor hatten die Fans des Rennfahrers die Möglichkeit, sich von Lauda zu verabschieden. Sein Sarg war im Stephansdom aufgebahrt worden. "Er war unser Jugendsymbol in den 70er Jahren. Das war der Aufschwung, der wirtschaftliche. Und der Rennsport war ja für uns Österreicher, nachdem Jochen Rind verunglückt ist, in ein tiefes Loch gefallen. Und der Niki hat das wieder ausgefüllt. Bis vor einer Woche." "Ich war zehn Jahre alt, damals im August '76. Und nach dem Unfall am Nürburgring hatte ich als Kind ein unglaubliches Naheverhältnis zu ihm. Und habe seinen Werdegang von damals an verfolgt. "Gut, dass es so einen Menschen gegeben hat in Österreich, der den Motorsport so geprägt hat. Und vielleicht auch großes Vorbild für die Politik wäre." Niki Lauda war am 20. Mai im Alter von 70 Jahren gestorben. Nach der Trauerfeier wurde Laudas Sarg aus dem Stephansdom getragen. Die anschließende Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.