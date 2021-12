Ein als Nikolaus verkleidetes Mitglied der Feuerwehr-Höhenretter seilt sich an der Fassade des Kinder-UKE in Hamburg ab.

Nikolaus: Höhenretter überraschen Kinder am UKE in Hamburg mit besonderer Aktion

Eine große Freude für die kleinen Patientinnen und Patienten: Als Superhelden und Nikolaus verkleidete Feuerwehr-Höhenretter haben sich am Sonntag vom Dach des Kinder-Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) abgeseilt.

Dieser Besuch ließ den Krankenhausalltag für einen Moment vergessen. Verkleidet als Nikolaus, Batman und Spiderman haben Höhenretter der Feuerwehr Hamburg Patientinnen und Patienten im Kinder-UKE überrascht.

Wegen der Corona-Pandemie sind Besuche in der Klinik nach wie vor stark reglementiert. Ein Schauspiel draußen vor dem Fenster – das ist selbst mitten in der vierten Pandemie-Welle möglich.

Ein Höhenretter seilt sich als Spiderman verkleidet an der Fassade des Kinder-UKE ab. Eine Freude zu Nikolaus für die kleinen Patientinnen und Patienten. © Axel Heimken / dpa

Während einige Höhenretter der Feuerwehr Hamburg spektakulär die Fassade hinaufkletterten, reiste einer im Nikolaus-Kostüm im Schlitten an. Nikolaustypsich und klassisch. Schließlich mussten auch die Geschenke transportiert werden. Die durften natürlich nicht fehlen.

Idee zu Nikolaus entstand im vergangenen Jahr

Es ist bereits das zweite Jahr, in dem die Höhenretter den kleinen Patientinnen und Patienten am Kinder-UKE eine Freude zu Nikolaus bereitet haben. Die Idee sei spontan entstanden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr aus dem vergangenen Jahr. Man müsse den Kindern doch eine kleine Freude bereiten können. Schließlich hätten sie noch mehr unter Corona zu leiden als Erwachsene.

Am Ende dieser Überlegungen stand die Aktion mit den Superhelden-Höhenrettern. Die erste im vergangenen Jahr war ein Erfolg. Und emotional. Die Feuerwehr zitiert in ihrer Mitteilung eine Mutter mit den Worten, ihr Kind habe seit drei Monaten nicht mehr gelacht. Jetzt zum ersten Mal wieder.

Die Überraschung zum Nikolaus-Tag kommt auch in diesem Jahr wieder sehr gut an. Bei Twitter gibt es hunderte Likes für die "tolle", "starke" und "super" Aktion der Feuerwehr.