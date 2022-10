NOBELPREIS FÜR MEDIZIN: Svante Pääbo. Der in Leipzig lebende schwedische Evolutionsforscher am Max-Planck-Institut erhielt die Auszeichnung für die Entschlüsselung der DNA der Neandertaler und die Begründung der Paläogenetik. Durch die Enthüllung "der genetischen Unterschiede" zwischen heute lebenden Menschen und ausgestorbenen Vorfahren, "haben seine Entdeckungen die Grundlage für die Erforschung dessen geschaffen, was uns Menschen so einzigartig macht", erklärte die Jury des Nobel-Komitees.

Mehr