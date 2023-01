Am Strand der Nordseeinsel Norderney ist eine Leiche gefunden worden. Nun ermittelt die Polizei.

Am Strand der niedersächsischen Nordseeinsel Norderney ist am Mittwoch eine Leiche entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei in Aurich wurde der leblose Mann am Vormittag von einem Passanten entdeckt, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen 37-jährigen Inselbewohner.

Todesursache war zunächst unklar

Die Todesursache und die näheren Umstände des Geschehens waren laut Polizei zunächst noch unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen zunächst aber nicht vor, erklärten die Beamtinnen und Beamten. Die Ermittlungen liefen. Zunächst hatte die "Norderneyer Zeitung berichtet.

Bilder des Tages Geschäftiges Gebet 1 von 106 Zurück Weiter 1 von 106 Zurück Weiter 4. Januar: Überall Wasser Kimberly, Australien. Ein Känguru und eine Kuh stehen im Hochwasser. Nach extrem heftigen Regenfällen sind mehrere Ortschaften in der Region komplett überschwemmt. Besonders schlimm betroffen ist die Gemeinde Fitzroy Crossing, die mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten ist. Den Notdiensten zufolge könnte es eine Woche dauern, bis der Ort wieder auf dem Landweg zugänglich ist. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen Geschichten aus der ganzen Welt