STORY: In Nordkorea gibt es einem Medienbericht zufolge ein erstes Todesopfer durch die Corona-Pandemie. Mindestens eine Person sei an Covid-19 gestorben, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Zudem seien landesweit rund 350.000 Menschen mit einem – Zitat – „unbekannten Fieber“ infiziert. 187.000 von ihnen seien isoliert worden und in Behandlung. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hatte am Donnerstag den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in seinem Land bekanntgegeben, den Notstand ausgerufen und einen landesweiten Lockdown angeordnet. Von den 25 Millionen Einwohnern Nordkoreas ist vermutlich kaum jemand gegen das Coronavirus geimpft. Die Regierung in Pjöngjang hat Impfstoff-Angebote der Weltgesundheitsorganisation sowie Chinas und Russlands bislang abgelehnt.

