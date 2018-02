Nordkoreas Machthaber lädt südkoreanischen Präsidenten ein

Pyeongchang - Nordkoreas Machthaber will die Annäherung an Südkorea fortsetzen: Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Pjöngjang eingeladen. Kim habe über eine Delegation einen Brief übermittelt, in dem er Moon zu einem baldigen Treffen einlade, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Sollte Moon nach Pjöngjang fahren, käme es zum dritten Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern. Der Brief wurde den Angaben zufolge von einer hochrangigen Delegation überbracht, der auch Kims Schwester Kim Yo Jong angehört.