Das Leonhardsviertel in Stuttgart ist für seine vielen Bordells bekannt. In ein Etablissement wurde der Notarzt gerufen, weil sich ein älterer Freier verletzt hatte. Als die Sanitäter nach kurzer Zeit eintrafen, stellten sie die Diagnose "Hüftluxation". Der Herr hatte sich im Eifer des Gefechts die Hüfte ausgekugelt. Die Rettungskräfte wollten ihn daraufhin in ein städtisches Krankenhaus bringen, was der Patient verweigerte.

Lieber wolle er in ein rund 40 Kilometer entferntes Krankenhaus gebracht werden, sagte er laut den "Stuttgarter Nachrichten". Der Grund dafür: Er sei momentan in einer Reha-Klinik in der Stuttgarter Umgebung und wisse nicht, wie er seiner Ehefrau den Ausflug nach Stuttgart erklären könne. Die Notärzte erfüllten seinen Wunsch nicht und brachte ihn in ein nahegelegenes städtisches Krankenhaus.

Quelle: "Stuttgarter Nachrichten"