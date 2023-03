Völlig zerstört ist nach einer Explosion ein Geschäft in einem Haus in der Innenstadt von Eschweiler. Foto

Eine gewaltige Explosion hat die Fußgängerzone von Eschweiler in ein Scherbenmeer verwandelt. 14 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen lebensgefährlich. Wie konnte es dazu kommen?

Nach der gewaltigen Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eschweiler schweben vier Menschen in Lebensgefahr. Darunter seien ein zwei Monate altes Baby und dessen Mutter, sagte Axel Johnen, Leiter der Feuerwehr Eschweiler, am Freitagmittag. Die Rettungskräfte hatten zunächst von zwei lebensgefährlich Verletzten gesprochen.

Insgesamt wurden bei der Explosion und dem darauffolgenden Brand laut Johnen 14 Menschen verletzt. Bei den Rettungsarbeiten verletzten sich außerdem zwei Feuerwehrleute. Es habe Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen gegeben, sagte Johnen.

Die Explosion hatte am Donnerstagabend ein Wohn- und Geschäftshaus in der Stadt nordöstlich von Aachen erschüttert. Die Detonation entfesselte außerdem ein Feuer in dem Gebäude, das nun teils einsturzgefährdet ist.

Die Ermittler gehen bislang von einer Gas-Explosion aus. Unklar ist demnach aber, ob ein Unglücksfall oder Fremdverschulden vorliegt. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen.