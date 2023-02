Frau und Kind tot in Berliner See gefunden

Eine Frau und ein Kleinkind sind tot im Weißen See gefunden worden. Die fünfte Mordkommission Berlins ermittelt.

Zwei Leichen sind im Weißen See in Berlin entdeckt worden. Das teilte die Polizei via Twitter mit. "Es handelt sich um eine Frau und ein Kleinkind", heißt es in dem Tweet der Polizei, die Angaben wurden von einem Sprecher bestätigt.

Die fünfte Mordkommission ermittle zur Identität der beiden Opfer und zu den Umständen ihres Todes. Die Leichen seien in dem See im Bezirk Pankow von Passanten gegen 16.30 Uhr entdeckt worden. Weitere Angaben machte die Polizei auch auf Nachfrage nicht.