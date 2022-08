Bei einem Krankenhaus im Bremerhaven geht eine Bombendrohung ein. Dann gibt es Entwarnung. Patienten wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt und sollen erst am Freitag zurückverlegt werden.

Die Polizei hat nach einer Bombendrohung am Klinikum Mitte in Bremerhaven Entwarnung gegeben. Nach Suchmaßnahmen sei keine Bombe gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Zuvor hatten Feuerwehr und Rettungsdienst Patientinnen und Patienten von sechs Stationen der Klinik in Sicherheit gebracht und in das Klinikum am Bürgerpark verlegt. Die Patienten sollten voraussichtlich erst am Freitag zurückverlegt werden, sagte die Sprecherin.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Bombendrohung am späten Nachmittag per Telefon bei der Klinik eingegangen. Zum genauen Inhalt und zum Urheber machten die Beamten zunächst keine Angaben. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.