Ein Notarzt steht an seinem Fahrzeug. In Deutschland lagen am Donnerstagmorgen aus mehreren Bundesländern Meldungen zu ausgefallenen Notfallrufnummern vor (Symbolbild), inzwischen bessert sich die Lage

Wer sich in einer Notlage befand, hatte doppeltes Unglück: Am frühen Donnerstagmorgen liefen bundesweit die Notrufe ins Leere, die 110 und 112 waren gestört.

Wer den Notruf am frühen Donnerstagmorgen in Deutschland wählte, hatte oftmals Pech. Die Nummern für Polizei und Feuerwehr waren gestört. Doch nach diesem bundesweiten Ausfall der Nummern 110 und 112 werden inzwischen aus mehreren Ländern Entwarnungen gemeldet. In Berlin seien beide Nummern wieder erreichbar, wie Polizei und Feuerwehr auf Twitter mitteilten. In NRW wurden seit etwa 7 Uhr offenbar keine Störungen mehr gemeldet. Ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei sagte auf Anfrage, eine entsprechende Mitteilung der Telekom werde aber noch verifiziert.

Anstatt Notruf zu wählen, sollten die Bürger direkt bei der Polizei anrufen

Im bevölkerungsreichsten Bundesland seien daher alle Kräfte des Nachtdienstes der Polizeibehörden vorerst weiter im Dienst. "Wir haben weiter alles an Präsenz, was wir haben, auf den Straßen." Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden.

In mehreren Bundesländern fielen am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr aus. Warnmitteilungen gab es unter anderem auch aus Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.

Entwarnung gab es derweil aus Baden-Württemberg, wo die Notrufnummern 110 und 112 am Morgen größtenteils wieder erreichbar waren. Aus Niedersachsen wurde ebenfalls ein Ende der Störungen bei beiden Nummern gemeldet.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern war die 112 wieder erreichbar. Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6 Uhr mit. In den frühen Morgenstunden waren dort die Leitungen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie in der Stadt Schwerin ausgefallen.

In den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön in Schleswig-Holstein waren der Notruf 110 und 112 auch wieder telefonisch erreichbar.