Soll es in Herford nicht mehr geben: Nummernschilder mit dem Buchstaben Z.

Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist auf vielen Panzern und anderen Militärfahrzeugen ein "Z" zu sehen. Auch in Deutschland zeigen Menschen mit dem Buchstaben ihre Sympathie für den russischen Krieg. Eine Zulassungsstelle will nun dagegen vorgehen.

Im nordrhein-westfälischen Herford müssen sich Autobesitzer auf eine Einschränkung bei der Schilderwahl einstellen. Die Zulassungsstelle des Ortes will vorerst keine Kennzeichen mit dem Buchstaben Z mehr ausgeben. Entsprechende Berichte bestätigte die Zulassungsstelle gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund für das Verbot ist der Angriffskrieg der russischen Armee gegen die Ukraine, bei dem der Buchstabe Z häufig zu sehen ist. Inzwischen ist das Z auch ein Symbol für Sympathien gegenüber der russischen Großmachtsfantasie geworden – sowohl in Russland selbst als auch bei im Ausland lebenden Russ:innen. In Deutschland gibt es in mehreren Bundesländern bereits Verbote des Buchstaben Z, wenn er als Symbol verwendet wird.

Herford: Autohändler wünschte sich "Z" im Nummernschild – Straßenverkehrsamt verbietet die Kennzeichen

Anscheinend war das auch in Herford der Fall: Laut der Lokalzeitung "Neue Westfälische" (NW) habe ein Autohändler sich viermal die Kombination "HF-Z" gewünscht. Herfords Landrat Jürgen Müller (SPD) berichtet gegenüber der NW, dass es nach dieser Anfrage eine Ansage in der Straßenverkehrsamt gegeben habe: "Da haben wir gesagt: Das machen wir erst mal nicht mehr." Die Zulassungen sollen am folgenden Tag wieder abgemeldet worden sein.

Der Kreis habe dennoch wegen dieser Anfrage die Kombination "HF-Z" Ende März beim Straßenverkehrsamt sperren lassen. "Solche Neuzulassungen und Umkennzeichnungen sind seitdem nicht mehr möglich", so Albrecht. Betroffen sind allerdings nur Wunschkennzeichen mit einem einzelnen Buchstaben. Kombinationen mit einem Z seien weiterhin möglich.

Quellen:"Welt", "Neue Westfälische"