Nordrhein-Westfalen Kettenkarussell bleibt während Betrieb stecken – Fahrgäste in 30 Metern Höhe gefangen

von Tibor Martini So schnell wird aus Spaß und Nervenkitzel echte Gefahr: Weil ein Kettenkarussell in Nordrhein-Westfalen während der Fahrt den Geist aufgab, musste die Feuerwehr anrücken.

Klar, Kettenkarusselle sind grundsätzlich nichts für Menschen mit Höhenangst. Bei einem Vorfall in Halle in Nordrhein-Westfalen dürften allerdings selbst unerschrockene Fahrgäste mit ihren Nerven gerungen haben.

Dort war am Samstag bei einer Kirmes ein Kettenkarussell während der Fahrt plötzlich ausgefallen: Vor, zurück, im Kreis – nichts ging mehr. Und selbst das Absenken des Karussells war nicht mehr möglich, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Für 24 Menschen eine unangenehme Lage: Sie hatten sich auf eine Fahrt gefreut, blieben nun aber in rund 30 Meter Höhe hängen.

Kettenkarussell-Fahrgäste aus luftiger Höhe gerettet

Zumindest etwas Glück hatten die Besucher gemeinsam mit der Feuerwehr dann allerdings doch noch: Deren Drehleitern sind nämlich auf maximal 30 Meter Höhe ausgelegt. Da die Sitzschalen knapp unter 30 Metern über der Erde schwebten, reichte die Höhe der beiden Drehleiter-Fahrzeuge gerade so aus und die Besucher konnten sicher aus ihrer unangenehmen Lage befreit werden. Wäre das Karussell noch höher gewesen, wären die Menschen so nicht zu bergen gewesen.

Verletzte gab es bei dem Einsatz zwar nicht, die Besucher mussten aber einige Geduld mit sich bringen: Da alle Passagiere einzeln nach unten gebracht wurden, musste der letzte Fahrgast stolze 75 Minuten bei eisigen Temperaturen knapp über null Grad Celsius auf seine Rettung warten.

In Panik verfallen sei trotzdem niemand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte: "Alle blieben ruhig und besonnen und warteten geduldig auf Hilfe". Woran der Defekt genau lag, soll jetzt technisch untersucht werden.

