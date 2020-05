Sehen Sie im Video: NRW schließt Schlachthof mit zahlreichen Corona-Fällen.









Ein Schlachthof im Kreis Coesfeld, in dem zahlreiche Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind, wird geschlossen. Bei 151 der rund 1200 Beschäftigten sei das Virus nachgewiesen worden. Der Kreis liege damit über der von Bund und Ländern vereinbarten Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitag. "Wir haben unsere Gesundheitsämter in ganz Nordrhein-Westfalen angewiesen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Werkvertrags-Arbeitnehmer der nordrhein-westfälischen Schlachthöfe zu testen. Da reden wir über eine Personenzahl zwischen 17.000 und 20.000 Menschen. Außerdem haben wir unsere Gesundheitsämter angewiesen, alle Sammelunterkünfte im Zusammenhang mit der Schlacht-Industrie zu begehen und auf den Infektionssschutz hin zu überprüfen." "Dass wir in diesem Umfange die Fleischindustrie testen hat damit zu tun, dass wir die Befürchtung haben, dass die Strukturen, die insbesondere im Bereich der Unterbringung von Werkvertrags-Arbeitnehmern teilweise vorherrschen, nicht den hygienischen Bedingungen einer Pandemie-Entwicklung entsprechen könnten." Zudem würden die für Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Lockerungen der Corona-Auflagen in dem Kreis mit einigen Ausnahmen vom 11. auf den 18. Mai verschoben, so Laumann.