OAS lehnt Familientrennung an US-Grenze ab

Washington - Die Organisation Amerikanischer Staaten hat sich in einer abgeschwächten Resolution gegen die Trennung von Migrantenfamilien an der US-Grenze ausgesprochen. Die US-Regierung solle die angekündigten Maßnahmen, die Familien wieder zusammenzubringen, möglichst schnell umsetzen, hieß es in dem verabschiedeten Papier. Zuletzt hatten die US-Behörden einen Aufschrei der Empörung ausgelöst, weil sie Kinder und Eltern an der Grenze zu Mexiko trennten. Präsident Donald Trump beendete die Praxis zwar, hält grundsätzlich aber an der «Null-Toleranz-Politik» fest.