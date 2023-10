Am Montag wurde eine Joggerin in Oberösterreich von einem Kampfhund angegriffen. Die 60-jährige Rentnerin erlag kurz darauf ihren Verletzungen. Der American Staffordshire Terrier namens Elmo wurde von seiner Besitzerin auf einem Feldweg spazieren geführt, als ihnen die Joggerin entgegenkam. Nun wird in Österreich über das Hundehaltergesetz diskutiert.