Polizisten in Oklahoma. In dem US-Staat sind vier Männer bei einer Radtour verschwunden (Symbolfoto)

Mysteriöser Fall in Oklahoma

Mysteriöser Fall in Oklahoma Auf Radtour verschwunden: Zerstückelte Leichen von vier vermissten Männern aufgetaucht

von Jacqueline Haddadian Vier Freunde brachen zu einer Radtour auf, von der sie nicht zurückkehrten. Nun wurden ihre Leichen zerstückelt in einem Fluss gefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel – und ein Bekannter sagt, die Männer hätten einen Raubüberfall geplant.

Was ist mit Mark Chastain (32), Billy Chastain (30), Mike Sparks (32) und Alex Stevens (29) geschehen? Am 9. Oktober brachen die vier Freunde in Okmulgee im US-Bundesstaat Oklahoma zu einer Radtour auf. Jedoch kehrte keiner von ihnen nach Hause zurück.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die zwischen 29 und 32 Jahre alten Männer zuletzt westlich von Okmulgee an zwei Schrottplätzen und einer Tankstelle gesehen worden sein sollen. Danach verliert sich ihre Spur, Anrufe auf ihre Handys werden laut Polizei direkt auf die Mailbox weitergeleitet.

Männer wollten offenbar einen Raubüberfall begehen

Einen neuen Ermittlungsansatz gibt es nun Dank eines aufmerksamen Zeugen: Ein Autofahrer hatte die Polizei alarmiert, weil er unterhalb einer Brücke "einen männlichen Torso im Flussschlamm des Deep Fork River" entdeckt hatte.

Tatsächlich handelte es sich bei den gefundenen Überresten in dem Fluss außerhalb von Okmulgee um die verschwundenen Radfahrer – die Männer waren erschossen und ihre Körper zerstückelt worden, was ihre Identifizierung erschwerte.

"Wir glauben, dass die Männer irgendeine Art von krimineller Handlung geplant hatten", sagt der örtliche Polizeichef Joe Prentice. Was genau sie geplant haben sollen, wüssten die Ermittler bisher aber nicht. "Diese Theorie basiert auf Informationen eines Zeugen, der ausgesagt hatte, dass die Verstorbenen zu einem Raubüberfall eingeladen wurden, der sich für jeden von ihnen gelohnt hätte", sagt der Polizeichef von Okmulgee.

Spuren nahe Schrottplatz entdeckt

In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox 23 sagt Prentice, dass einer der Männer eine App auf seinem Handy hatte, die seinen letzten bekannten Aufenthaltsort auf einem Schrottplatz angab.

Die Ermittler hätten daraufhin ein 25 Hektar großes Gebiet zu Fuß und mit Suchhunden abgesucht – aber "nichts bemerkenswertes" gefunden. Allerdings stellten sie auf einem angrenzenden Grundstück Spuren "gewaltsamer Handlungen" fest, so der Polizeichef.

Der Besitzer des Schrottplatzes ist für die Beamten eine "Person von Interesse", die die Ermittler befragen wollen. Allerdings gilt er seit vergangenem Samstag als vermisst.

