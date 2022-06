Was sehen Sie, wenn Sie auf dieses Bild schauen? Sieht es so aus, als würde sich das Schwarze Loch ausdehnen?Bei dieser Abbildung handelt es sich um optische Illusion: Sie wirkt als würde sie sich bewegen – und dass, obwohl sie eigentlich statisch ist.Forscher des Institutes für Psychologie in Oslo haben nun herausgefunden, warum das menschliche Auge diese Illusionen so wahrnimmt.In einer Studie zeigen sie, dass die Illusion des sogenannten „expandierenden Lochs“ unser Gehirn täuschen kann.Grund dafür seien unsere Augenpupillen, die sich solchen erweiternden Löchern illusorisch anpassen – genau so, wie wenn Sie in einen dunklen Raum treten würden.Auch mit dieser Helligkeitsillusion konnten Forscher feststellen, dass sich die Pupillen anpassen. Bei der „Asahi“-Illusion scheint der weiße Bereich in der Mitte um einiges heller zu sein als der Hintergrund. Die Forscher vergleichen den Effekt mit unserer Wahrnehmung des Sonnenlichts durch Blätter oder Wolken.Bei der Studie aus Oslo ist nun untersucht worden, wie die Farbe des Lochs, sowie die außenstehenden Punkte unsere Wahrnehmung beeinflussen.Insgesamt 50 Menschen sind befragt worden, wie sie das „dehnbare Loch“ bei unterschiedlichen Farben wie beispielsweise Schwarz, Weiß, Blau oder Grün wahrnehmen.Dabei haben Forscher die Augenbewegungen und die unbewussten Verengungen und Ausdehnungen der Pupillen gemessen.Heraus kam, dass 86 Prozent der Teilnehmer bei der Betrachtung dieser Abbildung das Gefühl hatten, dass sie auf die Dunkelheit zusteuern – und somit eine illusorische Bewegung wahrnehmen konnten.Die Forscher konnten auch feststellten, dass sich die Pupillen besonders beim Anblick des schwarzen Lochs unbewusst weiten – ganz im Gegensatz zu den farbigen Löchern, bei deren Anblick sich die Pupillen zusammengezogen haben.„Hier zeigen wir anhand der neuen ‚Expanding Hole‘-Illusion, dass die Pupille darauf reagiert, wie wir Licht wahrnehmen – auch wenn dieses ‚Licht‘ wie in der Illusion imaginär ist – und nicht nur auf die tatsächlich eintretende Lichtenergie ins Auge." – Bruno Laeng, Psychologe an der Universität Oslo, NorwegenAllgemein hat sich die Stärke der Wahrnehmung unter den Teilnehmern unterschieden.14 Prozent konnten bei dem Schwarzen Loch keine illusorische Ausdehnung feststellen. Die Forscher haben dafür noch keine Erklärung gefunden.Die Illusion der Vorwärtsbewegung ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie uns unser Körper auf eine Veränderung der Lichtverhältnisse vorbereiten will. Nach Angaben der Forscher könne sich durch die Vorhersage eines Wechsels von Helligkeit zu Dunkelheit unser visuelles System viel schneller an potenziell gefährliche Bedingungen anpassen.Die Forscher wollen nun testen, ob auch andere Tiere diese Illusion wahrnehmen. Davon versprechen sie sich weitere Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Sehsystems.Quelle: Research – The Eye Pupil Adjusts to Illusorily Expanding Holes.