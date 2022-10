Sehen Sie im Video: Optische Täuschung – schaffen Sie es, dass das Bild still steht?





















Bewegungsillusionen gibt es viele. Diese einfache Grafik ist eine harte Nuss. Sie will einfach nicht still stehen. Vor allem, wenn wir unsere Augen über sie wandern lassen, scheint sich das Wellenmuster besonders stark zu bewegen, am deutlichsten ist der Effekt an den Rändern unseres Gesichtsfeldes.

Dabei steht die Grafik absolut still. Wenn wir Linien in das Muster malen, sehen wir, dass sich die Elemente der Wellengrafik nicht von der Stelle rühren.

Bei der Bewegungsillusion handelt es sich um eine optische Täuschung. Wir meinen etwas zu sehen, das in Wirklichkeit gar nicht zu sehen ist.

Auslöser der Illusion sind aber nicht unsere Augen, sondern unser Gehirn.

Durch das sich wiederholende Muster und die unterschiedlich starken Kontraste, kommt es zu einer Falschverarbeitung vor allem an den Rändern der Retina und damit zu einer Fehlinterpretation.

Mehr