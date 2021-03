Sehen Sie im Video: Mit dieser optischen Täuschung sehen Sie eine Farbe, die Sie sonst nur extrem selten sehen.









Wir alle kennen die Grundfarben des Regenbogens. Man kann sie in ihre drei Schlüsselgruppen einteilen: die Primärfarben, die Sekundärfarben und die Tertiärfarben.

Aber es gibt immer noch Farbschattierungen, die nicht oft auf natürliche Weise vorkommen und die auch auf elektronischen Bildschirmen aus technischen Gründen schwer oder gar nicht darzustellen sind, zum Beispiel das „echte Cyan“.

Eine optische Illusion sorgt derzeit in den sozialen Medien für Furore, denn mit einem Trick erscheint im Auge der Betrachter das schillernde grün-blaue Pigment „True Cyan“, allerdings als optische Täuschung!

Der Versuch ist einfach. Zuschauer müssen mindestens 30 Sekunden auf einen weißen Punkt starren, der sich in einem roten Kreis vor blauem Hintergrund befindet.

Probieren Sie es aus: Fixieren Sie den weißen Punkt für 40 Sekunden, solange die Musik spielt. Am besten funktioniert der Effekt wenn das Video als Vollbild gezeigt wird. Danach verschwindet der rote Kreis teilweise und an seiner Stelle entsteht das „echte Cyan“.

Der grün-blaue Kreis in der Farbe Cyan entsteht als sogenanntes Nachbild im Auge. Dabei werden die Farben und Helligkeitwerte eines Bildes umgekehrt.





