Diese Optische Illusion ist verblüffend.

Zwei orangefarbene Kreise werden jeweils von blauen Kreisen eingerahmt.

Die Frage ist nun, welcher der orangefarbenen Kreise ist größer?

Selbst wenn wir die Antwort kennen, spielt uns unser Gehirn einen Streich. Denn die beiden Kreise sind exakt gleich groß. Erst wenn man die blauen Kreise weg nimmt, können wir diese Tatsache bestätigen.

Die optische Täuschung zeigt eindrücklich, wie das Gehirn die vom Sehnerv des Auges empfangenen Signale einordnet, sie in den jeweiligen Kontext setzt. Die visuellen Informationen werden durch die Linse des Auges aufgefangen und in der Netzhaut in einzelne Nervensignale verwandelt. Dann werden diese einzelnen Signale über den Sehnerv in die Hirnregion geleitet, die als der visuelle Cortex bezeichnet wird. Dort werden sie zu dem von uns wahrgenommenen Gesamtbild zusammengesetzt.

Das, was wir für das Bild halten, das unsere Augen liefern, ist in Wirklichkeit eine Interpretation der empfangenen Nervensignale des Gehirns. Das Gehirn rekonstruiert also die Bilder aufgrund von Erfahrungen.

Die optische Illusion der gleich großen Kreise hält uns buchstäblich vor Augen, dass wir unserer optischen Wahrnehmung nicht trauen können.

