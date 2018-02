Das sind die Abanda-Höhlen in Gabun. Nicht der beste Ort für einen gemütlichen Abend. Die Fledermäuse hinterlassen viel Guano auf dem Boden und es ist stockdunkel. Die Krokodile, die hier leben, stört das nicht. Sie sind mit dem afrikanischen Zwergkrokodil verwandt und entwicklen sich gerade zu einer ganz neuen Spezies. Gentests ergeben: Ihre DNA ist anders, als die ihrer oberirdischen Verwandtschaft. Das Leben in der Höhle verändert sie nachhaltig. Die orangene Farbe kommt wohl von dem Mix aus der Wasser und Guano, in dem sie baden.